Коли підгортати картоплю та як правильно це робити, щоб урожай був більшим

Підгортання картоплі є одним із найважливіших етапів догляду за культурою, який здатний збільшити загальну врожайність у середньому на 30%.

Коли підгортати картоплю: час та кількість разів

Час та кратність для того, щоб підгортати картоплю, визначаються виключно етапами розвитку рослини, її сортом та поточними погодними умовами. Загальноприйнятий стандарт передбачає щонайменше дворазове, а в оптимальних умовах — триразове підгортання за сезон.

Перший раз землю підсипають, як тільки з’являться стійкі сходи, а висота кущиків досягне 5–10 сантиметрів. Допускається також метод підгортання з головою, коли ранні сходи повністю засипають землею для надійного захисту від весняних поворотних заморозків.

Другий етап обробітку здійснюють орієнтовно через два-три тижні після першого, коли довжина стебел становить близько 20–30 сантиметрів.

Третій, фінальний етап проводять ще через кілька тижнів, суворо до початку бутонізації. Під час безпосереднього цвітіння підгортати картоплю суворо не рекомендується, оскільки це травмує квітучу культуру та знижує врожайність.

Усі маніпуляції мають бути завершені до розпускання квітів, а якщо терміни пропущені, процедуру краще відкласти до завершення цвітіння або скасувати взагалі.

Важливим винятком із правил є ультраранні сорти картоплі: для них підгортання не застосовують, оскільки через стрімку вегетацію рослина просто не встигне виростити повноцінні бульби на нових столонах, що призведе лише до появи дрібного горошку.

Для чого потрібно підгорати картоплю

Цей прийом виконує одразу кілька критично важливих функцій:

розпушує ґрунт, збагачуючи його киснем;

утримує вологу й повітря у прикореневій зоні;

захищає бульби від позеленіння на сонці та грибкових захворювань;

допомагає ефективно боротися з бур’янами і запобігає поляганню стебел.

Головна ж біологічна користь процесу полягає в тому, що присипання нижньої частини бадилля землею стимулює рослину випускати якомога більше додаткових підземних бічних пагонів — столонів, на яких безпосередньо й формуються нові бульби.

Проте, попри поширеність цієї процедури, близько половини городників припускаються серйозних помилок, які можуть не просто нівелювати всі зусилля, а й суттєво нашкодити майбутньому врожаю.

Як правильно підгортати картоплю

Головною помилкою під час ручного чи механізованого обробітку є формування конусоподібної або трапецієподібної форми рядка, через що біля основи стебла залишається занадто мало землі.

Вузький верх такого гребеня під впливом сонця та вітру починає посилено пересихати, ґрунт перетворюється на щільну кірку, а в затверділу землю картопля пускати додаткові столони не здатна.

Правильна форма рядка у розрізі повинна бути максимально наближеною до широкого квадрата, де пухка й волога земля насипана горбком безпосередньо навколо самих стебел, а не утворює ямку навколо них.

Першочерговою умовою для якісного підгортання є дрібногрудкова, добре розпушена структура ґрунту без великих затверділих брил.

Крім того, категорично заборонено проводити процедуру в спекотний сонячний день, оскільки гаряча земля травмує та обпікає чутливі рослини, після чого вони довго відновлюються.

Ідеальним часом вважаються ранкові або вечірні години, коли спадає спека, і обов’язково по помірно вологому ґрунту — після невеликого дощу або штучного поливу.

Якими інструментами можна підгортати картоплю

Для реалізації цього трудомісткого процесу на практиці господарі використовують різні інструменти залежно від масштабів ділянки та фінансових можливостей.

Традиційним і найдешевшим, але фізично важким є ручний спосіб за допомогою звичайної сапки, лопати або мотики. Альтернативою йому виступає ручний дворучний підгортач, який значно полегшує працю.

На великих площах доцільно застосовувати механічні чи автоматичні культиватори, мотоблоки зі спеціальними насадками-підгортачами та ґрунтозацепами на колесах, або класичний плуг на кінній чи тракторній тязі.

При використанні мототехніки важливо заздалегідь, ще на етапі посадки, закладати чітку ширину міжрядь у межах 60–70 сантиметрів, а під час підгортання звужувати колісну базу, щоб колеса та фрези рухалися виключно по центру міжрядь і не травмували коренеплоди.

Безпосередньо після завершення підгортання поливати ділянку немає потреби, проте для максимального збереження вологи в сформованих широких гребнях можна мульчувати міжряддя свіжою соломою, скошеним сіном або перепрілою тирсою.

