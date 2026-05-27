Когда окучивать картофель и как правильно это делать, чтобы урожай был больше

Окучивание картофеля является одним из важнейших этапов ухода за культурой, способным увеличить общую урожайность в среднем на 30%.

Когда окучивать картофель: время и количество раз

Время и кратность для того, чтобы окучивать картофель, определяются исключительно этапами развития растения, его сортом и текущими погодными условиями. Общепринятый стандарт предусматривает по меньшей мере двукратное, а в оптимальных условиях – трехкратное окучивание за сезон.

Первый раз землю подсыпают, как только появятся стойкие лестницы, а высота кустов достигнет 5–10 сантиметров. Допускается также метод окучивания с головой, когда ранняя лестница полностью засыпается землей для надежной защиты от весенних поворотных заморозков.

Второй этап обработки осуществляют ориентировочно через две-три недели после первой, когда длина стеблей составляет около 20–30 сантиметров.

Третий, финальный этап проводят спустя еще несколько недель, строго до начала бутонизации. Во время непосредственного цветения окучивать картофель строго не рекомендуется, поскольку это травмирует цветущую культуру и снижает урожайность.

Все манипуляции должны быть завершены до распускания цветов, а если сроки пропущены, процедуру лучше отложить до завершения цветения или отменить вообще.

Важным исключением из правил являются ультраранные сорта картофеля: для них окучивание не применяют, поскольку из-за стремительной вегетации растение просто не успеет вырастить полноценные клубни на новых столонах, что приведет лишь к появлению мелкого горошка.

Для чего нужно подгорать картофель

Этот прием выполняет сразу несколько критически важных функций:

разрыхляет почву, обогащая ее кислородом;

удерживает влагу и воздух в прикорневой зоне;

защищает клубни от позеленения на солнце и грибковых заболеваний;

помогает эффективно бороться с сорняками и предотвращает состояние стеблей.

Главная же биологическая польза процесса заключается в том, что присыпание нижней части ботвы землей стимулирует растение выпускать как можно больше дополнительных подземных боковых побегов столонов, на которых непосредственно и формируются новые клубни.

Однако, несмотря на распространенность этой процедуры, около половины огородников допускают серьезные ошибки, которые могут не просто нивелировать все усилия, но и существенно навредить будущему урожаю.

Как правильно окучивать картофель

Главной ошибкой при ручной или механизированной обработке является формирование конусообразной или трапециевидной формы строки, из-за чего у основания стебля остается слишком мало земли.

Узкий верх такого гребня под влиянием солнца и ветра начинает усиленно пересыхать, почва превращается в плотную корку, а в затвердевшую землю картофель пускать дополнительные столоны не способен.

Правильная форма строки в разрезе должна быть максимально приближена к широкому квадрату, где рыхлая и влажная земля насыпана бугорком непосредственно вокруг самих стеблей, а не образует ямку вокруг них.

Первоочередным условием для качественного окучивания является мелкогрудковая, хорошо разрыхленная структура грунта без больших затвердевших глыб.

Кроме того, категорически запрещено проводить процедуру в жаркий солнечный день, поскольку горячая земля травмирует и обжигает чувствительные растения, после чего они долго восстанавливаются.

Идеальным временем считаются утренние или вечерние часы, когда падает жара, и обязательно по умеренно влажной почве – после небольшого дождя или искусственного полива.

Какими инструментами можно окучивать картофель

Для реализации этого трудоемкого процесса на практике хозяева используют разные инструменты в зависимости от масштабов участка и финансовых возможностей.

Традиционным и самым дешевым, но физически тяжелым является ручной способ с помощью обычной тяпки, лопаты или мотыги. Альтернативой ему выступает ручной двуручный окучник, значительно облегчающий труд.

На больших площадях целесообразно применять механические или автоматические культиваторы, мотоблоки со специальными насадками-окучителями и грунтозацепами на колесах, или классический плуг на конной или тракторной тяге.

При использовании мототехники важно заранее, еще на этапе посадки, закладывать четкую ширину междурядий в пределах 60–70 сантиметров, а во время окучивания сужать колесную базу, чтобы колеса и фрезы двигались исключительно по центру междурядий и не травмировали корнеплоды.

Непосредственно после завершения окучивания поливать участок нет нужды, однако для максимального сохранения влаги в сформированных широких гребнях можно мульчировать междурядья свежей соломой, скошенным сеном или перепревшими опилками.

