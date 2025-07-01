Стиль жизни Садоводство и огород

Можно ли обрызгивать картофель от жуков во время цветения: спасаем урожай без вреда

Леся Манзюк, редактор сайта 01 июля 2025, 19:25
Можно ли кропить жуки когда цветет картофель
Фото Pexels

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