Как варить молодой картофель — все тонкости и секреты приготовления для вкусного блюда

Молодой картофель понемногу появляется на прилавках наших магазинов, а его непревзойденный вкус известен каждому. Но из-за своих особенностей варить его нужно правильно, чтобы точно получить вкусное блюдо. Поэтому рассказываем о варке молодого картофеля разными способами и сколько времени на это нужно.

Как варить молодую картошку, чтобы не разварилась

Проблема, смущающая многих людей — это то, что молодой картофель очень разваривается. А случается это потому, что в только выкопанном корнеплоде много влаги.

Но выход есть — на 1 литр воды можно добавить 1 столовую ложку уксуса. Сразу же после приготовления воду из-под картофеля нужно слить. Тогда картофель не разварится и останется цельным.

Процесс приготовления картофеля — как правильно это делать

Чтобы понимать, как правильно варить молодую картошку, нужно знать, как очистить ее от кожуры.

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Во-первых, несмотря на распространенное мнение, что молодой картофель чистить не нужно, корнеплод все же следует очистить. Ведь кожица у такого него очень тонкая и при варке легко отделяется от мякоти.

Очистить ее можно классическим путем — срезать ножом кожуру. Также можно соскоблить верхний слой кожуры ножом или использовать кухонную металлическую губку.

Для варки сначала нужно отдельно вскипятить воду. И только потом положить картошку в кипяченую воду.

Варка в кипяченой воде требуется для того, чтобы картофель не потерял свои питательные вещества, как это случается во время варки в сырой воде.

Как долго варить молодую картошку

После закипания молодой картофель нужно посолить и варить 15–20 минут на среднем огне. Но не дольше, ведь она может быстро развариваться.

Чтобы проверить готовность блюда, можно проткнуть клубень вилкой или тонким ножом желательно посреди картофелины. Если она легко протыкается, это означает ее готовность к потреблению.

Как варить молодую картошку в мундире

Чтобы приготовить молодой картофель в мундире, нужно очистить корнеплоды от грязи. Очищать их от кожуры не нужно, ведь в этом и есть особенность блюда.

Для лучшего очищения можно взять кухонную металлическую губку, которая уберет остатки земли и другие частицы грязи.

Затем нужно набрать в кастрюлю холодную воду и положить в нее цельный неочищенный картофель. Далее ставим его на средний огонь и варим 15-30 минут.

Как варить молодую картошку с укропом

Для этого блюда нужно поставить варить молодой картофель, добавить к нему соли по своему вкусу и довести до готовности.

Затем сцедить воду и добавить сливочное масло. Вместо масла можно использовать 0,5 стакана сметаны и 1 столовую ложку растительного масла.

Картошку нужно перемешать, а затем всыпать нарезанный укроп. Для более яркого вкуса также можно измельчить несколько зубчиков чеснока.

А для настоящих гурманов мы предлагаем рецепт молодого картофеля в карамеле от Евгения Клопотенко.

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