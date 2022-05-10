Молодой картофель в карамели — не гастрономическое безумие. Необычный рецепт от Клопотенко

Иногда, чтобы создать кулинарный шедевр, нужно соединить несочетаемое. В Дании придумали именно такое кулинарное произведение.

Если картофель в обычных вариациях вам надоел, то у нас хорошие новости. Этот рецепт изменит ваше представление о картофеле навсегда и коснется самых неожиданных вкусовых рецепторов.

Карамелизированный картофель от известного шеф-повара страны Евгения Клопотенко — этот рецепт прост, требует минимум усилий и ингредиентов, но заставит влюбиться в картофель.

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Ингредиенты:

молодой картофель —500 г

сливочное масло — 30 г

сахар 30 г

1 ст. л лимонного сока

щепотка соли

На первом этапе готовим картофель

Здесь все просто. Нужно помыть молодой картофель, залить его водой и варить на среднем огне до готовности, после чего слить остатки воды.

Не забудь, что молодая картошка готовится вдвое быстрее. Следи, чтобы не переварить ее.

Есть еще несколько лайфхаков от Евгения Клопотенко:

Картофель нужно выбирать мелкий и примерно одинакового размера.

Обязательно варить его в кожуре — это не даст крахмалу выйти и позволит добиться идеальной карамелизации.

Добавь в кастрюлю нескольких зубчиков чеснока или лавровый лист для божественного аромата.

Второй этап посвящен карамели

Готовить ее несложно. На разогретую сковороду всыпь сахар и подожди, пока он немного растает и приобретет карамельный оттенок. Как только это произошло, добавь сливочное масло.

Клопотенко советует выбирать масло с большей жирностью, например 82,5%, чтобы получить насыщенный вкус. А еще оно поможет создать глянцевую поверхность картофеля.

Сразу с маслом добавь лимонный сок, чтобы карамель получилась тягучей и не кристаллизовалась. Следи, чтобы она не подгорела, периодически помешивая.

На завершающем этапе смешиваем карамель с картошкой

Это тоже очень ответственный этап, и начинается он, как только растаяло масло. Это сигнал, что пришло время молодому картофелю искупаться в карамели, так что высыпь его из кастрюли на сковороду.

А дальше дело техники. Бережно перемешай, чтобы каждая картошка завернулась в карамель.

А теперь главный тайный секрет идеального вкуса — соль.

Добавь ко всему этому соль. Для этого дела лучше выбрать соль грубого помола. Совсем не страшно, если она растает не полностью, это наоборот придаст особый вкус.

Вуаля — карамелизированный картофель готов! Остается перемешать, разложить по тарелкам и подавать к столу.

Евгений советует съесть весь карамелизированный картофель сразу, потому что после микроволновки или на следующий день он уже совсем не такой вкусный.

К этому блюду очень подходит салат из молодой капусты Коул Слоу, приготовленная рыба или мясо. Можешь соединить с рецептом, который мы написали ранее.

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