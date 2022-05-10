Їжа та рецепти

Молода картопля в карамелі — не гастрономічне божевілля. Рецепт смакоти від Клопотенка

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 10 Травня 2022, 18:30
карамелізована картопля
Фото: Unsplash

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