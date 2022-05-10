Молода картопля в карамелі — не гастрономічне божевілля. Рецепт смакоти від Клопотенка

Часом, щоб створити кулінарний шедевр, треба поєднати непоєднуване. В Данії придумали саме такий витвір.

Якщо картопля у звичайних варіаціях вам набридла, то у нас хороші новини. Цей рецепт змінить ваше уявлення про картоплю назавжди та торкнеться найнеочікуваніших смакових рецепторів.

Карамелізована картопля від відомого шеф-кухаря країни Євгена Клопотенка — цей рецепт простий, потребує мінімум зусиль та інгредієнтів, але точно змусить закохатися у картоплю.

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Інгредієнти:

молода картопля — 500 г

вершкове масло — 30 г

цукор — 30 г

1 ст. л лимонного соку

дрібка солі

На першому етапі готуємо картоплю

Тут все просто. Треба помити молоду бульбу, залити її водою та варити на середньому вогні до готовності, після чого злити залишки води.

Не забудь, що молода картопелька готується вдвічі швидше, тож слідкуй, щоб не переварити її.

Та є ще кілька лайфхаків від Євгена Клопотенка:

Картоплю треба обирати дрібну та приблизно однакового розміру.

Обов’язково варити її в шкірці, адже це не дасть крохмалю вийти назовні та допоможе досягти ідеальної карамелізації.

Додайте в каструлю кілька зубчиків часнику або лавровий лист для божественного аромату.

Другий етап присвячений карамелі

Готувати її не складно. На розігріту пательню всип цукор та почекай, доки він трохи розтане й набуде гарного карамельного відтінку. Щойно це трапилося, додавай вершкове масло.

Клопотенко радить обирати масло з найбільшою жирністю, наприклад 82,5%, щоб отримати насичений смак. А ще таке масло допоможе створити глянцеву поверхню картоплі.

Одразу з маслом додай до карамелі лимонний сік, щоб вона вийшла тягучою та не кристалізувалася. Пильнуй, щоб вона не підгоріла, періодично помішуючи.

На заключному етапі змішуємо карамель з бульбою

Це теж дуже відповідальний етап, і починається він, щойно розтануло масло. Це сигнал, що час молодій картоплі скупатися в карамелі, тож висип її з каструлі на пательню.

А далі справа техніки: дбайливо помішай її, щоб кожна картоплинка загорнулася в карамель.

А тепер головний таємний секрет ідеального смаку — сіль.

Додай до всього цього сіль. Для цієї справи найкраще обрати сіль грубого помелу. Зовсім не страшно, якщо вона розтане не повністю, це навпаки додасть особливого смаку.

Вуаля — карамелізована картопля готова! Лишається все ще раз перемішати, насипати та подавати до столу.

Євген радить з’їсти всю карамелізовану картоплю одразу, бо після мікрохвильовки або наступного дня вона вже зовсім не така смачна.

До цієї страви дуже пасуватиме салат з молодої капусти Коул Слоу, приготована риба чи м’ясо. Можеш поєднати з рецептом, який ми написали раніше.

Наприклад, використати неймовірний карамельний рецепт барбекю від Асмік Гаспарян, який дозволить відчути гастрономічний оргазм.