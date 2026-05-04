Leleka вирушила до Відня на Євробачення-2026: як проводжали

Представниця України на Євробаченні-2026, співачка Leleka, разом із національною делегацією офіційно вирушила до Відня. Урочисті проводи відбулися за участі посла Австрії в Україні.

“Залізним” партнером поїздки виступила Укрзалізниця, яка доправила команду до кордону, символічно побажавши артистці повернутися з черговим кришталевим мікрофоном у купе українського потяга.

Відень чекає: Leleka та українська делегація вирушили на Євробачення-2026

Підготовка до конкурсу була виснажливою: як зізналася сама Leleka під час пресконференції, з моменту перемоги на Нацвідборі у грудні команда працювала в режимі “без пауз”. Десятки репетицій та шліфування кожної деталі номера мали на меті створити гідне представлення України на головній сцені Європи.

Співачка наголосила, що відчуває велику відповідальність і готовність показати світові не лише сучасний вокал, а й глибину українського коріння. Очільниця делегації Оксана Скибінська додала, що цьогорічний виступ у Відні має стати особливим символом повернення та незламності української культури.

Головною родзинкою конкурсного номера стане звучання бандури у виконанні відомого віртуоза Ярослава Джуся. За словами артистки, вибір цього інструмента не є випадковим, адже саме його звук асоціюється з відчуттям дому.

Команда прагне презентувати бандуру як “українську арфу”, демонструючи її унікальність мільйонам глядачів по всьому світу. Leleka переконана, що поєднання сучасної музичної форми та автентичного інструмента допоможе красі української культури сяяти найяскравіше.

