Диявол носить Прада 2: касові збори сиквелу за перші вихідні перевершили оригінал утричі

Якщо ти думав, що Міранда Прістлі пішла на пенсію, то у нас для тебе новини. Сиквел культової драми Диявол носить Prada 2 не просто повернувся в кінотеатри — він залетів туди з грацією супермоделі, залишивши позаду майже всіх конкурентів року.

Як повідомляє авторитетне видання Variety, 77 мільйонів доларів за перший вікенд у США. Тільки вдумайся: оригінал 2006 року стартував із скромних 27 мільйонів. Схоже, за 20 років апетит глядачів до високої моди та токсичного менеджменту лише зріс. Загальні світові збори за вихідні вже сягнули 233,6 мільйона, що змушує босів Disney полегшено видихнути.

Диявол носить Prada 2: чому сиквел став головною кіноподією року

За офіційними даними, бюджет фільму Диявол носить Prada 2 склав солідні 100 мільйонів долар. Режисер Девід Франкель не приховує: основний чек виписали акторському складу. І це логічно.

Дуже мало драматичних серіалів досягають такого успіху один раз, не кажучи вже про другий, який би приніс більше успіху, — каже видавець касового бюлетеня FranchiseRe Девід А. Гросс .

Побачити знову разом Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант та Стенлі Туччі — задоволення не з дешевих, але воно окупилося миттєво. Глядачі в екстазі: попри стримані відгуки критиків, звичайні люди поставили стрічці тверду A- (CinemaScore). Ностальгія — це зброя, проти якої немає імунітету.

Поки Енді Сакс (тепер уже в статусі топ-редакторки) підкорює Runway, інші блокбастери теж намагаються тримати удар:

Майкл (байопік про Джексона) міцно тримається на другому місці. Його результат — 54 млн за другий вікенд і сумарні 423 млн у світі. Дуже гідно.

Супер Маріо: Фільм про Галактику вже зібрав понад 900 мільйонів доларів. Маленький водопровідник все ще залишається золотою жилою для Universal.

Космічний епос із Раяном Гослінгом Проєкт Аве Марія теж не здається: 638 мільйонів загальних зборів підтверджують, що розумна фантастика все ще в ціні.

На п’яту сходинку несподівано видерся ірландський хорор Hokum від студії Neon. Історія про письменника та давнє зло в старому маєтку зібрала 6,4 мільйона. Для нішевого жахастика — це справжній прорив.

Кінотеатри знову в моді, і диктує цю моду Міранда Прістлі. Поки світ цитує старі фрази про блакитний светр, сиквел впевнено йде до того, щоб перевершити збори оригіналу вже за кілька тижнів.

