Понад 15 млн за перший тиждень: касові збори фільму “Мавка. Справжній міф” у прокаті

У національний прокат 26 лютого 2026 року вийшов фільм “Мавка. Справжній міф”. Це нове бачення легендарного фольклорного образу, яке занурює у прадавню українську міфологію.

За перший тиждень показу фільм зібрав 15 537 593 грн касових зборів та 77 733 глядачів. Прокат триває, тож і ти можеш побачити стрічку у кінотеатрі свого міста.



Мавка: Справжній міф: про що фільм

Головна героїня Мавка зустрічає Лукʼяна, студента-біолога, який приїжджає з одногрупниками в прадавній ліс на наукову експедицію. Її місія — заманити його до Темного озера й забрати життєву силу. Але натомість в серці Мавки спалахує кохання до юнака.

Цей вибір порушує уклад життя русалок. Вони намагаються повернути героїню на темний бік, щоб і надалі живитися людською енергією на дні озера. Це історія про те, як протистоять одне одному щире кохання й інстинктіи.

Над фільмом працювала режисерка Катя Царик та продюсерки Ірина Костюк та Анна Єлісєєва. Автор сценарія — Ярослав Войцешек. Головні ролі виконали нові обличчя українського кіно — Аріна Бочарова (Мавка) та Іван Довженко (Лукʼян).

Українські пейзажі та костюми мавок і русалок підготувала засновниця бренду TTSWTRS Анна Осмєхіна. Для правдивості інформації до створення фільму залучили етнолога та доктора історичних наук Володимира Галайчука. Тож ця історія максимально наближена до автентичної міфології, а мавки у ній є небезпечними істотами.

У фільмі на глядачів чекають високоякісні візуальні спецефекти, звукорежисура, від якої перехоплює подих, та фінальний хіт від KOLA та YAKTAK.

Всесвіт Мавки просувають й інші відомі українські бренди: ювелірні вироби SOVA, стильна колекця від INTERTOP, колаборація з “МATRO” та “Світоч”. На додачу Києвом курсує брендований тролейбус та артвагон у метрополітені, де пасажири могли побачити реальних русалок із фільму.

А до прем’єри в ЦУМі представили ексклюзивну капсулу від провідних українських дизайнерів, натхненну естетикою стрічки. Тому поспішай подивитися стрічку на власні очі.

