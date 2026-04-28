Фінляндія на Євробаченні-2026: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin, історія про вогняну пристрасть

Хто представляє Фінляндію на Євробаченні 2026
Фінляндію на Євробаченні-2026 представляє дует Linda Lampenius & Pete Parkkonen з піснею Liekinheitin. Вони здобули перемогу у нацвідборі UMK 2026, який відбувся 28 лютого 2026 року у Тампере.
Хто такі Linda Lampenius & Pete Parkkonen
Лінда Лампеніус відома в світі класичної музики. Ще у 8 років уже грала в Гельсінському молодіжному струнному оркестрі, а ще підлітком вирушила в міжнародні гастролі — виступала в Європі, Північній Америці та Азії.
Згодом її класичний сольний альбом зробив її однією з найбільш продаваних фінських класичних артисток свого часу.
Лампеніус також розповіла власну історію у автобіографії Моє неконтрольоване життя, а її документальний серіал про життя отримав престижну фінську телевізійну премію Золотий Венла.
Піт Паркконен став відомий після участі в шоу Idols, де у 2008 році посів третє місце.
Після цього він побудував музичну кар’єру: випускав альбоми, гастролював клубами та фестивалями Фінляндії.
Піт Паркконен вважається зіркою сцени на перетині попу та соулу.
Про що пісня Liekinheitin (Вогнемет)
Пісня Liekinheitin про стосунки, які горять надто сильно: пристрасть, що приваблює і руйнує.
Пісня про стан, коли емоції стають некерованими — як полум’я, яке неможливо зупинити. Вогнемет символізує сильну, майже вибухову силу кохання або внутрішнього конфлікту.
Вокал передає людські почуття, а скрипка додає драматичності й напруги.
Загалом пісня про те, як кохання може бути одночасно красивим і небезпечним, коли емоції виходять з-під контролю.
Чи пройде Фінляндія у фінал Євробачення 2026
Фінляндія з дуетом Linda Lampenius & Pete Parkkonen після перемоги в національному відборі у Фінляндії одразу увірвалася в коло головних фаворитів Євробачення 2026.
Букмекери оцінюють їхні шанси дуже високо, приблизно на рівні 20–40%, а в окремих рейтингах країна навіть піднімається до першого місця серед усіх учасників.
Це означає, що йдеться вже не просто про вихід у фінал, а про реальну боротьбу за перемогу.
У соцмережах реакція на пару з Фінляндії не менш гучна: їхній виступ за лічені дні зібрав десятки тисяч переглядів, а коментарі називають його першою справжньою заявкою на перемогу.
Джерело фото: Еurovision.com.
