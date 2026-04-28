Фінляндія на Євробаченні-2026: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin, історія про вогняну пристрасть

Букмекери дуже високо оцінюють виступ дуету Linda Lampenius & Pete Parkkonen, який представляє Фінляндію на Євробаченні-2026 з піснею Liekinheitin. А деякі навіть прогнозують їхню перемогу. Чим відомі виконавці у Фінляндії, про що співають – найцікавіше про дует у нашому матеріалі.

Хто представляє Фінляндію на Євробаченні 2026

Фінляндію на Євробаченні-2026 представляє дует Linda Lampenius & Pete Parkkonen з піснею Liekinheitin. Вони здобули перемогу у нацвідборі UMK 2026, який відбувся 28 лютого 2026 року у Тампере.

Їхня перемога була впевненою: дует отримав 570 балів і виграв як голосування журі, так і глядацьке голосування, і це зробило їх беззаперечними фаворитами фіналу. На сцені вони були незвичним поєднанням: класична скрипка Лінди Лампеніус і поп вокал Піта Паркконена створили просто вогняний номер. Саму пісню одразу після релізу почали називати однією з найпомітніших заявок сезону Євробаченя-2026.

Хто такі Linda Lampenius & Pete Parkkonen

Лінда Лампеніус відома в світі класичної музики. Ще у 8 років уже грала в Гельсінському молодіжному струнному оркестрі, а ще підлітком вирушила в міжнародні гастролі — виступала в Європі, Північній Америці та Азії.

Згодом її класичний сольний альбом зробив її однією з найбільш продаваних фінських класичних артисток свого часу.

Лампеніус також розповіла власну історію у автобіографії Моє неконтрольоване життя, а її документальний серіал про життя отримав престижну фінську телевізійну премію Золотий Венла.

Піт Паркконен став відомий після участі в шоу Idols, де у 2008 році посів третє місце.

Після цього він побудував музичну кар’єру: випускав альбоми, гастролював клубами та фестивалями Фінляндії.

Піт Паркконен вважається зіркою сцени на перетині попу та соулу.

Про що пісня Liekinheitin (Вогнемет)

Пісня Liekinheitin про стосунки, які горять надто сильно: пристрасть, що приваблює і руйнує.

Пісня про стан, коли емоції стають некерованими — як полум’я, яке неможливо зупинити. Вогнемет символізує сильну, майже вибухову силу кохання або внутрішнього конфлікту.

Вокал передає людські почуття, а скрипка додає драматичності й напруги.

Загалом пісня про те, як кохання може бути одночасно красивим і небезпечним, коли емоції виходять з-під контролю.

Чи пройде Фінляндія у фінал Євробачення 2026

Фінляндія з дуетом Linda Lampenius & Pete Parkkonen після перемоги в національному відборі у Фінляндії одразу увірвалася в коло головних фаворитів Євробачення 2026.

Букмекери оцінюють їхні шанси дуже високо, приблизно на рівні 20–40%, а в окремих рейтингах країна навіть піднімається до першого місця серед усіх учасників.

Це означає, що йдеться вже не просто про вихід у фінал, а про реальну боротьбу за перемогу.

У соцмережах реакція на пару з Фінляндії не менш гучна: їхній виступ за лічені дні зібрав десятки тисяч переглядів, а коментарі називають його першою справжньою заявкою на перемогу.

Джерело фото: Еurovision.com.

Читай також у нашому іншому матеріалі, хто їде на Євробачення від України у 2026 році: за кого вболіватимемо у Відні.

