Погода в Києві на червень 2026: літні грози та спека відвідають столицю

Календарне літо стартує вже зовсім скоро, а це означає, що попереду — безкінечні прогулянки під вечірнім сонцем і той самий неповторний запах асфальту після першої літньої грози.

Щоб не проґавити найкращі дні сезону та встигнути спланувати відпочинок, варто знати, яка буде погода в Києві на червень 2026 наперед. Читай детальний прогноз на весь місяць — у матеріалі.

Погода у Києві на червень 2026: перша декада, з 01.06 по 10.06

Перші дні місяця у Києві розпочнуться доволі приємно: 2-6 числа — сонячні, з мінімальною хмарністю, ідеальні для прогулянок та активного відпочинку.

Однак вже 7 числа місто накриє невеликий дощ, 8 — зливи з грозами, а 9 — знову пролюють зливи. Завершить декаду 10 червня з переважно сонячною погодою.

Температура на початку місяця буде цілком літньою: вдень повітря прогріватиметься до +21…+25°C, а вночі — до +11…+15°C.

Читати на тему Погода в червні 2026 року в Україні: літні грози та тепло вже незабаром Якою буде погода протягом першого місяця літа по всій території України?

Погода у Києві в червні 2026: друга декада, з 11.06 по 20.06

Середина місяця у Києві буде найтеплішою за весь червень, але не без грозових сюрпризів. 11, 16 та 18 числа в столиці очікуються грози. Проте між цими дощовими вставками — справжнє літнє сонце: 12-15 червня порадують ясним небом і максимальним теплом.

Температура у цей період передбачається найвищою за першу половину місяця: вдень повітря прогріватиметься до +22…+26°C, а вночі — до +12…+17°C.

Прогноз погоди у Києві на червень 2026: з 21.06 по 30.06

Погода в Києві останніх днів буде не надто відрізнятись від попередніх періодів, зокрема 23 та 30 червня прогнозуються зливи та грози, 24-го — місцеві грози.

Однак вже з 25 числа погода кардинально зміниться — три сонячні дні поспіль стануть справжнім подарунком для містян і гостей столиці.

Показник термометра наприкінці місяця встановить рекорд за весь місяць: вдень повітря прогріватиметься до +23…+28°C, а вночі — до +13…+18°C.

Раніше ми писали, яка буде погода в Одесі на червень 2026 — читай в матеріалі прогноз на весь місяць.

