Коли буде тепло в Києві у 2026 році: після якої дати нарешті потеплішає

Понеділок зустріне киян холоднечею, яка більше нагадує пізню осінь, ніж другу половину весни. І, схоже, найближчі дні не поспішатимуть це змінювати.
Коли в Києві стане тепліше і чи варто чекати потепління до кінця квітня 2026 — читай у матеріалі.
Коли буде тепло в Києві 2026
З першого дня тижня, 27 квітня, і до кінця квітня погода в Києві буде прохолодною, і хоча істотних опадів не очікується, але і тепло теж не завітає: вночі лише +1…+4, вдень — до +9. Тож шапки ховати ще рано, а теплий шарф може виявитися доречним.
Можливий рвучкий вітер, з різкими, майже штормовими поривами. Він не просто холодний — він такий, що змушує щільніше закутуватися і прискорювати крок.
Та є й добра новина: за попередніми прогнозами, справжнє тепло вже видніється на горизонті — приблизно з 5 травня у Києві нарешті буде потепління.
Чи буде тепло в Києві після 5 травня 2026
Синоптики поки що не поспішають із гучними обіцянками тривалого тепла після 5 травня — ситуація в атмосфері залишається мінливою і трохи примхливою.
Як розповіла виданню Rbc.ua синоптикиня Наталія Птуха, існують різні сценарії розвитку синоптичних подій, іноді навіть суперечливі. Тому впевнено сказати, коли прийде тривале потепління поки що складно.
Але у будь якому разі травень має принести тепло.
Без різких стрибків, без раптового літа за одну ніч, а скоріше обережно й поволі — день за днем температура почне підніматися.
У перші дні травня кардинальних змін чекати не варто — погода лишатиметься без особливих сюрпризів у бік тепла.
І хоча на горизонті вже проглядається кращий температурний фон, він поки що більше обіцянка, ніж факт.
Що ж буде далі, після умовного рубежу 5 травня — питання відкрите. Атмосфера ще не визначилася з фінальним сценарієм.
Тож синоптики уточнюватимуть прогнози. А нам залишається тільки спостерігати і терпляче чекати: тепло вже десь поруч.
