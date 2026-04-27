Коли буде тепло в Києві у 2026 році: після якої дати нарешті потеплішає

Понеділок зустріне киян холоднечею, яка більше нагадує пізню осінь, ніж другу половину весни. І, схоже, найближчі дні не поспішатимуть це змінювати.

Коли в Києві стане тепліше і чи варто чекати потепління до кінця квітня 2026

Коли буде тепло в Києві 2026

З першого дня тижня, 27 квітня, і до кінця квітня погода в Києві буде прохолодною, і хоча істотних опадів не очікується, але і тепло теж не завітає: вночі лише +1…+4, вдень — до +9. Тож шапки ховати ще рано, а теплий шарф може виявитися доречним.

Можливий рвучкий вітер, з різкими, майже штормовими поривами. Він не просто холодний — він такий, що змушує щільніше закутуватися і прискорювати крок.

Та є й добра новина: за попередніми прогнозами, справжнє тепло вже видніється на горизонті — приблизно з 5 травня у Києві нарешті буде потепління.

Чи буде тепло в Києві після 5 травня 2026

Синоптики поки що не поспішають із гучними обіцянками тривалого тепла після 5 травня — ситуація в атмосфері залишається мінливою і трохи примхливою.

Як розповіла виданню Rbc.ua синоптикиня Наталія Птуха, існують різні сценарії розвитку синоптичних подій, іноді навіть суперечливі. Тому впевнено сказати, коли прийде тривале потепління поки що складно.

Але у будь якому разі травень має принести тепло.

Без різких стрибків, без раптового літа за одну ніч, а скоріше обережно й поволі — день за днем температура почне підніматися.

У перші дні травня кардинальних змін чекати не варто — погода лишатиметься без особливих сюрпризів у бік тепла.

І хоча на горизонті вже проглядається кращий температурний фон, він поки що більше обіцянка, ніж факт.

Що ж буде далі, після умовного рубежу 5 травня — питання відкрите. Атмосфера ще не визначилася з фінальним сценарієм.

Тож синоптики уточнюватимуть прогнози. А нам залишається тільки спостерігати і терпляче чекати: тепло вже десь поруч.

