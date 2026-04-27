Когда будет тепло в Киеве в 2026: после какой даты наконец потеплеет

Понедельник встретит киевлян холодом, который больше напоминает позднюю осень, чем вторую половину весны. И, похоже, ближайшие дни не спешат что-то изменить.

Когда в Киеве станет теплее и стоит ли ждать потепления до конца апреля 2026 — читайте в материале.

Когда будет тепло в Киеве 2026

С первого дня недели, 27 апреля, и до конца месяца погода в Киеве будет прохладной, и хотя существенных осадков не ожидается, но и тепло не придёт: ночью всего +1…+4, днём — до +9. Так что прятать шапки ещё рано, а тёплый шарф может оказаться весьма кстати.

Возможен порывистый ветер с резкими, почти штормовыми порывами. Он не просто холодный — он такой, что заставляет плотнее укутываться и ускорять шаг.

Но есть и хорошая новость: по предварительным прогнозам, настоящее тепло уже на горизонте — примерно с 5 мая в Киеве наконец начнётся потепление.

Будет ли тепло в Киеве после 5 мая 2026

Синоптики пока не спешат с громкими обещаниями длительного тепла после 5 мая — ситуация в атмосфере остаётся переменчивой и немного капризной.

Как рассказала изданию Rbc.ua синоптик Наталья Птуха, существуют разные сценарии развития синоптических процессов, иногда даже противоречивые. Поэтому уверенно сказать, когда придёт устойчивое потепление, пока сложно.

Но в любом случае май должен принести тепло.

Без резких скачков, без внезапного лета за одну ночь, а скорее осторожно и постепенно — день за днём температура начнёт повышаться.

В первые дни мая кардинальных изменений ждать не стоит — погода останется без особых сюрпризов в сторону тепла.

И хотя на горизонте уже просматривается более тёплый температурный фон, это пока скорее обещание, чем факт.

Что будет дальше, после условного рубежа 5 мая — вопрос открытый. Атмосфера ещё не определилась с окончательным сценарием.

Поэтому синоптики будут уточнять прогнозы. А нам остаётся только наблюдать и терпеливо ждать: тепло уже где-то рядом.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!