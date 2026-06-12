Дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова: одного из обвиняемых мобилизовали в ВСУ

Громкий судебный процесс относительно трагической гибели пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе неожиданно затормозил. Главный обвиняемый, бывший полицейский Иван Приходько, сейчас находится не в зале апелляционного суда, а на передовой в Донецкой области. Теперь его защитники требуют полностью остановить рассмотрение дела до завершения военного положения. Об этом пишет Суспільне.

О том, что экс-правоохранитель загремел в армию, стало известно на заседании 5 июня. Его адвокат Виктор Чевгуз принес в суд справку от командира воинской части. По словам правозащитника, мобилизация его клиента состоялась еще 19 марта и была довольно внезапной. Мужчина имеет троих детей, но официально отсрочку не оформил.

— Его поймали на улице, потом направили в воинскую часть. У него забрали телефон, жена узнала только через несколько дней. Подвезла документы, что у него трое детей, а он уже был отправлен туда. Сказали, что есть определенный порядок, подавайте рапорт, увольняйтесь. Он призван, есть приказ, — рассказал детали Виктор Чевгуз.

Сейчас Приходько подал рапорт на увольнение по семейным обстоятельствам, но этот процесс может растянуться на полгода. Если откажут — адвокат планирует идти в суд.

— Но позиция Верховного Суда говорит, что призыв в таком случае не отменяется. Пусть защищает нас с вами, — добавил он.

Из-за нового статуса обвиняемого защита настаивает на паузе в судебном процессе.

— Ивана Приходько призвали в ряды Вооруженных Сил. Он находится сейчас в Донецкой области, воюет. Согласно УПК, (в случае мобилизации — ред.) дело в отношении обвиняемого приостанавливается и выделяется в отдельное производство, — объяснил Чевгуз.

Кстати, сам обвиняемый военной службы не скрывает. Журналисты нашли его страницу в TikTok, где он с весны выкладывает видео в форме рядом с различными типами дронов. Вероятно, бывший коп проходит службу в одном из батальонов беспилотных систем.

Реакция семьи погибшего и юридические нюансы

Прокуроры попросили у суда месяц перерыва. Им нужно сделать запросы в Минобороны, чтобы официально подтвердить факт службы Приходько и понять, позволят ли ему условия на фронте подключаться к заседаниям хотя бы онлайн. В целом украинское законодательство имеет определенную коллизию: прямого запрета мобилизовать подсудимых по нетяжким и некоррупционным делам нет.

Однако семья застреленного мальчика категорически против остановки суда. Представительница потерпевших Эльвира Лазаренко убеждена, что это хитрый ход, чтобы не сесть за решетку. Дело в том, что приговор в первой инстанции вынесли еще в 2023 году, и сейчас идет апелляция, где семья пытается добиться наказания по более тяжкой статье.

— Мы понимаем, почему он (Иван Приходько — ред.) это делает. Никто не знает, сколько продлится война. Я думаю, что таким образом он пытается избежать наказания, ведь есть риск того, что апелляционный суд отменит приговор в части более тяжкой статьи — хулиганства. Потому что в части убийства по неосторожности сроки давности истекли 2 года назад, — подчеркнула адвокат.

Она добавила, что представители Тлявовых будут обращаться в Минобороны с просьбой отменить приказ о мобилизации Приходько.

Среди адвокатов других фигурантов дела единства относительно дальнейших действий нет. Защитник экс-полицейского Владимира Петровца и его сына Андрей Казацкий поддерживает частичную остановку суда:

В отношении Приходько, безусловно, нужно останавливать, — говорит он.

В то же время адвокат четвертого обвиняемого Дмитрия Кривошея, Сергей Кишенько, требует поставить на паузу вообще весь процесс, а не только в отношении одного фигуранта.

— Останавливать нужно все дело. Иван же утверждает, что он не совершал убийство по неосторожности. Что это были другие лица. Кроме того, апелляции относительно группового хулиганства касаются всех обвиняемых, не отдельно по каждому. Рассмотрение без Приходько при любом результате повлияет на его права, — подчеркнул Сергей Кишенько.

Спасти ребенка не смогли, 3 июня мальчик умер в больнице. После смерти ребенка дело переквалифицировали, а фигуранты сначала отказывались от сотрудничества со следствием и не признавали вины.

Главное фото: соцсети.

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