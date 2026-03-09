На Востоке погиб Герой Украины Александр Довгач — командир 39-й бригады тактической авиации

Украинская авиационная семья понесла непоправимую и болезненную утрату. Сегодня, 9 марта 2026 года, при выполнении сложного боевого задания на Восточном направлении оборвалась жизнь полковника Александра Довгача — командира 39-й бригады тактической авиации и Героя Украины.

Последняя миссия офицера проходила в экстремальных условиях: враг имел значительное преимущество в воздухе, а небо было плотно перекрыто мощными системами противовоздушной обороны оккупантов. Несмотря на огромный риск, полковник Довгач выполнил задание до конца, но, к сожалению, ценой собственной жизни. Эту печальную новость сообщили Воздушные Силы.

Командир 39-й бригады тактической авиации: лидер, который всегда шел первым

Александр Довгач не принадлежал к тем офицерам, которые руководят боем только из командных пунктов. Он был настоящим боевым летчиком-асом, который с первых часов полномасштабного вторжения лично поднимал машину в небо, чтобы остановить наступление врага.

Под его профессиональным руководством 39-я бригада тактической авиации стала настоящим ужасом для захватчиков, нанося точные и сокрушительные удары по всей линии фронта.

В послужном списке полковника — сотни боевых вылетов. Он уничтожал вражескую технику, пункты управления, средства связи, а также неоднократно обеспечивал надежное прикрытие для нашей ударной и бомбардировочной авиации. Именно он чистил украинское небо от вражеских дронов и ракет в самые критические моменты.

Путь доблести: от Киева до Змеиного

Полковник Довгач принимал участие в важнейших операциях этой войны.Он сражался за освобождение Киевской области, участвовал в боях за Харьковскую и Херсонскую области и был среди тех, кто выбивал оккупантов с острова Змеиный. Командир всегда шел в бой первым, беря на себя самые сложные и опасные участки, чем вдохновлял подчиненных на решительные и смелые поступки.

В настоящее время все обстоятельства гибели Героя устанавливаются. Командование и побратимы выражают глубокие соболезнования семье Александра Довгача.

