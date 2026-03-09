На Сході загинув Герой України Олександр Довгач — командир 39-ї бригади тактичної авіації

Українська авіаційна родина зазнала непоправної та болючої втрати. Сьогодні, 9 березня 2026 року, під час виконання складного бойового завдання на Східному напрямку обірвалося життя полковника Олександра Довгача — командира 39-ї бригади тактичної авіації та Героя України.

Остання місія офіцера проходила в екстремальних умовах: ворог мав значну перевагу в повітрі, а небо було щільно перекрите потужними системами протиповітряної оборони окупантів. Попри величезний ризик, полковник Довгач виконав завдання до кінця, але, на жаль, ціною власного життя. Цю сумну новину повідомили Повітряні Сили.

Командир 39-ї бригади тактичної авіації: лідер, який завжди йшов першим

Олександр Довгач не належав до тих офіцерів, які керують боєм лише з командних пунктів. Він був справжнім бойовим льотчиком-асом, який з перших годин повномасштабного вторгнення особисто підіймав машину в небо, аби зупинити наступ ворога.

Під його професійним керівництвом 39-та бригада тактичної авіації стала справжнім жахом для загарбників, завдаючи точних та нищівних ударів по всій лінії фронту.

У послужному списку полковника — сотні бойових вильотів. Він нищив ворожу техніку, пункти управління, засоби зв’язку, а також неодноразово забезпечував надійне прикриття для нашої ударної та бомбардувальної авіації. Саме він чистив українське небо від ворожих дронів та ракет у найкритичніші моменти.

Читати на тему Йому було всього 30: загинув льотчик Олександр Боровик Обставини трагедії повідомлять згодом.

Шлях звитяги: від Києва до Зміїного

Полковник Довгач брав участь у найважливіших операціях цієї війни. Він бився за визволення Київщини, звільняв Харківщину та Херсонщину, був одним із тих, хто вибивав окупантів з острова Зміїний. Командир завжди йшов у бій першим, беручи на себе найскладніші та найнебезпечніші ділянки, чим надихав підлеглих на рішучі та сміливі вчинки.

Наразі всі обставини загибелі Героя встановлюються. Командування та побратими висловлюють глибокі співчуття родині Олександра Довгача.

Головне фото: Повітряні Сили.

Не так давно Україна втратила ще одного вірного воїна і сина, коли загинув Сергій Захаревич, командир 110 ОМБр. Читай, яким був захисник.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!