Чим кропити капусту від білокрилки: дієві засоби для обробки

Білі мошки на капусті називаються білокрилками. Ці комахи — переносники багатьох вірусних інфекцій. Наприклад, вони поширюють такі хвороби: фітофаг, кучерявість, хлороз, мозаїку.

Після цього листя рослин деформується, їх розвиток припиняється та знижується врожайність культур. Тож чим краще кропити капусту від білокрилки — читай у матеріалі.

Народні методи боротьби з білокрилкою

Можна збирати шкідників вручну. Цей спосіб буде найнешкідливішим. Личинки білокрилки можна спробувати збити водою з поливального шланга. Заведи на ділянці сонечка. Вони боротимуться із білокрилкою самостійно. Купи фотозахисні сітки з дрібними осередками, які запобігають потраплянню метеликів на рослину.

Чим кропити капусту від білокрилки: народні методи

Приготуй розчин золи. Для цього способу візьми одну склянку попелу та розмішай його у трьох літрах окропу. Постав на три доби у темне місце, а після — обприскуй один раз на два тижні. Розчин нашатирного спирту. Просто візьми 1 ст. л аміаку та додай в одне відро води. Застосовуй не частіше одного разу на місяць. Оцет. Візьми десять літрів води та додай туди 50 мл яблучного оцту, 30 г мильної стружки. Цибуля. Для настою візьми 100 г цибулинних або часникових стрілок і подрібни в блендері. Після цього помісти це в пляшку і додай туди води. Обприскуй цією сумішшю капусту раз на тиждень. Тютюновий розчин. Візьми два ст. тютюну та розчини в 1 літрі води. Для профілактики обприскуй один раз на 2 тижні, а для лікування — щодня протягом 5 днів. Господарське мило. Натри його і розчини у воді. Обробляй один раз на два тижні.

Чим кропити капусту від білокрилки: хімія

Актора. Системний препарат, що вживається як розчин. Його потрібно поливати під корінь. Акарин. Цей засіб діє не тільки на мошок, а й на кліщів. Фітоверм. Засіб, який бореться з багатьма шкідниками. Моспілан. Препарат ефективно бореться з усіма стадіями розвитку білокрилки.

Чим обробити капусту від білокрилки в домашніх умовах

Найкраще не боротися з білокрилкою, а намагатися їй запобігти. Наприклад, важливо час від часу проводити огляд культур. При цьому особливо ретельно оглядай зворотну поверхню листових пластин.

Також обов’язково підживлюй рослини та забезпеч їм хороший догляд, тому що в першу чергу шкідники вражають ослаблену капусту.

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