Чем опрыскивать капусту от белокрылки: действенные средства для обработки

Белые мошки на капусте называются белокрылками. Эти насекомые — переносчики многих вирусных инфекций. Например, они распространяют такие болезни: фитофаг, курчавость, хлороз, мозаику.

После этого листья растений деформируются, их развитие прекращается и снижается урожайность культур. Чем же лучше опрыскать капусту от белокрылки — читай в материале.

Народные методы борьбы с белокрылкой

Можно собирать вредителей вручную. Этот способ будет самым безвредным. Личинки белокрылки можно попробовать сбить водой из поливочного шланга. Заведи на участке божьих коровок или энкарзию. Они будут бороться с белокрылкой самостоятельно. Купи фотозащитные сетки с мелкими ячейками, которые предотвращают попаданию бабочек на растение.

Чем опрыскивать капусту от белокрылки: народные методы

Приготовь раствор золы. Для этого способа возьми один стакан пепла и размешай его в трех литрах кипятка. Поставь на трое суток в темное место, а после — опрыскивай один раз в две недели. Раствор нашатырного спирта. Просто возьми 1 ст. л. аммиака и добавь в ведро воды. Применяй не чаще раза в месяц. Уксус. Возьми десять литров воды и добавь туда 50 мл яблочного уксуса, 30 г мыльной стружки. Лук. Для настойки возьми 100 г луковых или чесночных стрелок и измельчи в блендере. После этого помести в бутылку и добавь туда воды. Опрыскивай этой смесью капусту раз в неделю. Табачный раствор. Возьми два ст. табака и раствори в 1 литре воды. Для профилактики опрыскивай один раз в 2 недели, а для лечения — каждый день в течение 5 дней. Хозяйственное мыло. Натри его и раствори в воде. Обрабатывай один раз в две недели.

Чем опрыскивать капусту от белокрылки: химические средства: химия

Актара. Системный препарат, который употребляется в виде раствора. Его нужно поливать под корень. Акарин. Это средство действует не только на мошек, но и на клещей. Фитоверм. Средство, которое борется со многими вредителями. Моспилан. Препарат эффективно борется со всеми стадиями развития белокрылки.

Чем обработать капусту от белокрылки в домашних условиях

Лучше всего не бороться с белокрылкой, а пытаться ее предотвратить. Например, важно время от времени проводить осмотр культур, при этом особенно тщательно осматривай изнаночную поверхность листовых пластин.

Также обязательно подкармливай растения и обеспечь им хороший уход, потому что в первую очередь вредители поражают ослабленную капусту.

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