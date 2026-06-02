Лунный посевной календарь на июнь 2026: лучшие и худшие дни для посадок

Посевной календарь помогает выбрать дни, когда растения лучше приживаются и дают более сильный старт. Но он не заменяет уход за почвой и полив — правильный график посадок лишь способствует успешному развитию растительности.

Читайте лунный посевной календарь на июнь 2026 и записывайте благоприятные и неблагоприятные даты посадок.

Лунный посевной календарь: фазы Луны в июне 2026

Полнолуние — 1, 2, 28, 29, 30 июня

Убывающая Луна — 3–13 числа

Новолуние — 14–16 числа

Растущая Луна — 17–27 числа

Благоприятные дни для посева и посадки в июне 2026

Благоприятные дни для посадки растений в июне: 2, 3, 4, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 число.

Нейтральные дни — 1, 6, 10, 11, 13, 19, 23, 27

Неблагоприятные — 5, 7

Самые неблагоприятные для работ — 14, 15

Что можно сеять и сажать в июне 2026

В июне 2026 года можно высаживать и ухаживать за большинством огородных культур, ведь впереди всё лето, и они успеют созреть.

Можно сажать помидоры, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву, капусту, спаржу, редис, редьку, морковь, свёклу, зелень.

В этот период также хорошо развиваются:

горох, бобы, фасоль

клубника и земляника

бахчевые культуры

комнатные, однолетние и многолетние растения

Также можно высаживать плодовые деревья и кустарники: яблони, груши, вишни, сливы, смородину, малину, ежевику и т. д.

Кроме посадок, в июне важно рыхлить и пропалывать грядки. Рыхлить почву лучше неглубоко, а поверхностно (2–5 см), чтобы не повредить корни.

После дождя не стоит ждать, пока образуется корка — именно она «душит» корни. А сорняки лучше удалять утром после полива — так они легче выдёргиваются с корнем.

В июне растения переходят в фазу активного роста плодов, поэтому азот уже почти не используют для подкормки. Лучше делать акцент на фосфор и калий — для завязи и вкуса.

Также регулярно осматривайте нижнюю сторону листьев — именно там начинается большинство проблем. Для обработки от вредителей чередуйте натуральные настои (чеснок, лук, зола) с биопрепаратами.

Высаживайте защитные растения между культурами: календулу, бархатцы, базилик — они действительно могут снизить количество вредителей.

Неблагоприятные дни для посадки в июне 2026

Наименее благоприятные дни для посадок: 5, 7, 14, 15 июня.

В эти дни лучше не сажать. Вместо этого можно заниматься другими полезными работами: прополкой, обработкой растений от вредителей, подготовкой почвы к посадкам.

