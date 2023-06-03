Не потеряет вкус, сочность и внешний вид: как хранить клубнику, чтобы долго не портилась

Летом мы покупаем много разных фруктов и ягод. Порой даже не успеваем съесть все сразу, а через несколько дней они портятся. Такое часто происходит с клубникой. Мы покупаем сразу несколько килограмм любимой ягоды, сразу всю съесть не можем, а при не правильном хранении она быстро сгнивает.

Мы расскажем, как правильно хранить клубнику, чтобы она не портилась как можно дольше.

Если правильно хранить клубнику, в холодильнике она может не портиться до семи дней. Для этого нужно выбрать правильную тару и каждый день проверять ягоды на наличие гнили и плесени.

Как правильно хранить клубнику

Сразу после покупки ягоды надо перебрать и выбросить даже слегка испортившиеся, или можно обрезать плохую часть и съесть оставшуюся. Но точно не хранить испортившуюся клубнику, ведь она заразит целые ягоды.

Клубника в холодильнике должна быть обязательно сухой. Не стоит мыть ее перед хранением, а уже непосредственно перед употреблением.

Но если ты помыл(-а) клубнику, нужно хорошо ее просушить, а на дно тары выстелить бумажные полотенца.

Тара также играет большую роль при хранении клубники. Она должна быть из твердого картона с дырочками для вентиляции. Также может подойти пластиковая, но важно чтобы в таре были отверстия для воздуха.

Ягоды класть в один слой, так они дольше сохранятся. Если у тебя много клубники, слои ягод нужно перекладывать бумажными полотенцами.

Каждый день надо проверять ягоды на наличие гнили и плесени. Плесень быстро распространяется, надо убирать испорченные ягоды и менять бумажные полотенца.

Раствор из белого уксуса для хранения клубники

Клубника может дольше сохраниться, если погрузить ее в смесь белого винного уксуса и воды (1:3). Уксус замедляет появление плесени.

После погружения в раствор клубнику нужно хорошо промыть через сито или дуршлаг. Просушить и положить в контейнер для хранения в холодильнике.

Но следует знать, что уксус делает вкус клубники более тусклым и уменьшает аромат.

Поэтому надо проверить этот способ на небольшом количестве клубники. Если тебе понравиться результат, можешь использовать этот способ.

Также главным секретом долгого хранения клубники является плодоножка и листья. Их не нужно обрывать, ведь они не дают влаге проникнуть внутрь ягоды.

Как заморозить клубнику

Заморозка клубники — отличный способ сохранить ягоды надолго. Клубнику можно заморозить целиком, порезанную, перетертую с сахаром или в виде сиропа.

Если ты хочешь заморозить целую клубнику, нужно хорошо помыть ягоды перед заморозкой и подождать, пока они высохнут. Далее надо переложить клубнику на доски или тарелки, застеленные бумагой для выпечки, и поместить в морозилку на несколько часов, чтобы она стала твердой. Потом переложить клубнику в контейнер и положить обратно в морозильную камеру.

Также важно правильно размораживать клубнику, чтобы она не превратилась в кашицу. При размораживании клубнику надо переложить в холодильник минимум на шесть часов, так она сохранит форму.

Из клубники можно готовить много вкусных десертов, некоторые могут стать хорошим подарком. Ранее мы рассказывали, как приготовить клубнику в шоколаде.

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