Как сделать дидуха своими руками: пошаговая инструкция для давней традиции

У наших предков неотделимой частью рождественского празднования был дидух на столе. Это сноп пшеницы, который обязательно должен был быть в доме, ведь символизировал благополучие и счастье. Многие хотят возвращать украинские традиции, поэтому ищут, как сделать дидуха своими руками.

В первую очередь нужно знать, из каких материалов делают дидух. Для этого чаще всего берут пшеницу и солому, но можно взять и другие злаковые.

Читай в материале, как создать оберег-дидух своими руками на Рождество и что для этого нужно.

Что символизирует дидух

Раньше верили, что дидух является вместилищем для зимовки духов предков. Этот сноп являлся символом опекуна хозяйства и покровителя хорошего урожая. Для изготовления дидуха брали первый или последний сноп урожая.

Зерно могли использовать разное, в зависимости от региона и урожая. У дидуха есть и другие названия, например Коляда, Корочун или Колядник. Стоит отметить, что сейчас делают очень красивые и пышные дидухи, раньше они были более скромными и менее украшенными.

Традиционно дидух заносили в дом на Сочельник. Но вносили в разные дни, в зависимости от региона: где-то уже на третий день рождественских праздников, а где-то после их завершения. Важно было не выбрасывать дидух, а вымолачивать, сеять или скармливать птицам.

Как сделать дидуха своими руками

Что нужно для изготовления дидуха:

ножницы;

льняная веревка;

кисти овса;

кисти ржи;

атласная лента.

Как сделать дидуха: пошаговая инструкция

Сначала надо связать кисти из колосьев. Для этого нужно 7 колосьев связать вместе. Таких кистей можно сделать 12. Чем больше кистей, тем пышнее будет дидух. Далее нужно собрать верхушку дидуха. Несколько кистей связать вместе. Затем сверху вниз делать слои из кистей. Так можно сделать три-четыре слоя по принципу ступенек. Когда все кисти привязаны, нужно дидух хорошо обмотать ниткой. Перевернуть вверх ногами и кисти в слоях выгнуть, чтобы дидух был пышнее. Не стоит пугаться хруста колосков, это нормально. Подрезать все колосья под одну длину, чтобы ножка дидуха была красивой. Далее нужно украсить дидух, ножку можно перемотать атласной лентой. Добавить сухоцветы и маковые головки.

Как сделать дидуха своими руками: идеи

