Когда восходит первая звезда на Сочельник 2025: точное время для каждого региона Украины

Первая звезда, которая восходит на небосклоне 24 декабря, символически начинает празднование Рождества. Ведь по библейской легенде именно она указала путь волхвам к месту рождения младенца Иисуса.
Когда восходит первая звезда 24 декабря 2025 года — узнай в материале.
Когда взойдет рождественская звезда 24 декабря 2025
В северном полушарии Земли роль рождественской звезды выполняет звезда Капелла, которая относится к созвездию Возничего.
Рождественская звезда восходит над северо-восточным горизонтом примерно между 16:00 и 18:00 по киевскому времени.
Она хорошо заметна на небе: светит золотистым светом и почти не мерцает.
Первыми в Украине Капеллу увидят на Луганщине — в 16:08, потому что этот регион находится наиболее на востоке.
В Киеве Капелла появится в 16:36.
А последними наблюдать Рождественскую звезду смогут на Закарпатье — в 17:16, так как там западная часть страны, и звезда поднимается над горизонтом позже.
Причина этих различий проста: время восхода рождественской звезды зависит от географической долготы местности. Чем дальше на восток — тем раньше видно восход.
- В Харькове рождественская звезда взойдет в 16:15
- в Сумах — 16:18
- в Полтаве — 16:23
- в Днепре — 16:25
- в Запорожье — 16:27
- в Чернигове — 16:29
- в Черкассах — 16:34
- в Кропивницком — 16:35
- в Херсоне — 16:41
- в Николаеве — 16:42
- в Житомире — 16:45
- в Одессе, Виннице — 16:49
- в Ровно — 16:53
- в Хмельницком — 16:54
- во Львове — 17:04
- в Ивано-Франковске — 17:05
- в Тернополе — 16:59
- в Черновцах — 17:02
- в Ужгороде — 17:16.
Когда появится первая звезда на Рождество и как её найти на небосклоне
Чтобы найти Капеллу на Сочельник:
- Повернись лицом на северо-восток сразу после захода Солнца.
- Ищи яркую жёлтую звезду, которая уже поднялась над горизонтом.
- При ясной погоде её легко увидеть даже в крупных городах.
Также попробуй найти другие известные звезды из созвездия Возничего — Бетельгейзе, Сириус, Ригель, Альдебаран и Поллукс. Вместе они образуют на ночном небе шестиугольник.
Источник: Universemagazine.
