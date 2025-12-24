Когда восходит первая звезда на Сочельник 2025: точное время для каждого региона Украины

Первая звезда, которая восходит на небосклоне 24 декабря, символически начинает празднование Рождества. Ведь по библейской легенде именно она указала путь волхвам к месту рождения младенца Иисуса.

Когда восходит первая звезда 24 декабря 2025 года — узнай в материале.

Когда взойдет рождественская звезда 24 декабря 2025

В северном полушарии Земли роль рождественской звезды выполняет звезда Капелла, которая относится к созвездию Возничего.

Рождественская звезда восходит над северо-восточным горизонтом примерно между 16:00 и 18:00 по киевскому времени.

Она хорошо заметна на небе: светит золотистым светом и почти не мерцает.

Первыми в Украине Капеллу увидят на Луганщине — в 16:08, потому что этот регион находится наиболее на востоке.

В Киеве Капелла появится в 16:36.

А последними наблюдать Рождественскую звезду смогут на Закарпатье — в 17:16, так как там западная часть страны, и звезда поднимается над горизонтом позже.

Причина этих различий проста: время восхода рождественской звезды зависит от географической долготы местности. Чем дальше на восток — тем раньше видно восход.

В Харькове рождественская звезда взойдет в 16:15

в Сумах — 16:18

в Полтаве — 16:23

в Днепре — 16:25

в Запорожье — 16:27

в Чернигове — 16:29

в Черкассах — 16:34

в Кропивницком — 16:35

в Херсоне — 16:41

в Николаеве — 16:42

в Житомире — 16:45

в Одессе, Виннице — 16:49

в Ровно — 16:53

в Хмельницком — 16:54

во Львове — 17:04

в Ивано-Франковске — 17:05

в Тернополе — 16:59

в Черновцах — 17:02

в Ужгороде — 17:16.

Когда появится первая звезда на Рождество и как её найти на небосклоне

Чтобы найти Капеллу на Сочельник:

Повернись лицом на северо-восток сразу после захода Солнца.

Ищи яркую жёлтую звезду, которая уже поднялась над горизонтом.

При ясной погоде её легко увидеть даже в крупных городах.

Также попробуй найти другие известные звезды из созвездия Возничего — Бетельгейзе, Сириус, Ригель, Альдебаран и Поллукс. Вместе они образуют на ночном небе шестиугольник.

