Какой сегодня праздник 25 мая 2026: профессиональные даты, день Иоанна Предтечи, приметы и запреты

25 мая в Украине отмечают сразу несколько профессиональных праздников, в частности День филолога и День Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
25 мая 2026 — какой сегодня профессиональный праздник
День филолога 2026
День филолога посвящён всем, кто работает со словом: преподавателям языка и литературы, переводчикам, редакторам, библиотекарям, языковедам и литературоведам.
Сам термин филология с греческого переводится как: любовь к слову.
Праздник традиционно отмечают 25 мая — на следующий день после Дня славянской письменности и культуры.
Его цель — напомнить о важности языка, культуры и сохранения национального наследия.
В этот день в университетах и школах часто проводят тематические лекции, литературные встречи и поздравления для студентов и преподавателей филологических факультетов.
В Украине праздник особенно символичен, ведь язык давно стал частью культурной и национальной идентичности.
День работников Госспецсвязи 2026
Также 25 мая чествуют работников Госспецсвязи — службы, которая отвечает за правительственную связь, киберзащиту и безопасность государственных информационных систем.
Праздник официально ввели в 2021 году указом президента Украины. После начала полномасштабной войны роль этой службы стала особенно важной: специалисты Госспецсвязи защищают украинское киберпространство от атак, обеспечивают стабильную связь и стоят на страже цифровой безопасности государства.
Какой сегодня церковный праздник
25 мая 2026 года по новому церковному календарю в Украине православные верующие почитают Третье обретение главы святого Иоанна Крестителя — Иоанна Предтечи, одного из самых почитаемых святых в христианстве.
Иоанн Креститель считается пророком и предтечей Иисуса Христа, который крестил людей в водах Иордана и призывал к покаянию.
В праздник вспоминают историю обретения его честной главы, которая, по церковным преданиям, несколько раз была утрачена и снова найдена.
В народе этот день также имел свои традиции и запреты. Считалось нежелательным брать в руки острые предметы — ножи или ножницы, чтобы не навлечь ссор и неприятностей.
Народные приметы 25 мая 2026
25 мая в Украине в народе называли Иванов день или Медвяные росы. В этот день внимательно наблюдали за погодой и природой, считали, что приметы могут подсказать, каким будет лето и урожай.
Самые интересные народные приметы этого дня:
- Обильная утренняя роса — к тёплому и солнечному дню и хорошему урожаю.
- Если рассвет красный — лето будет жарким и сухим.
- Лягушки громко квакают — скоро придёт настоящее тепло.
- Гром 25 мая предвещает затяжные дожди.
Ещё была примета о рябине: если дерево к этому дню обильно зацвело, год обещал быть урожайным.
Что сегодня нельзя делать
В народе верили, что в этот день не стоит носить тёмную одежду, чтобы не навлечь грусть на всё лето.
А вот светлые вещи считали символом удачи и хорошего настроения.
А ещё детям запрещали бегать босиком по росе — её называли медвяной и считали вредной для здоровья.
На самом деле медвяная роса часто была со сладкими выделениями тли и других насекомых, которые оставались на растениях, поэтому у животных или детей могли появляться высыпания.
Читай также церковный календарь на июнь 2026: главные православные праздники, пост и памятные дни.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!