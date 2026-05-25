Какой сегодня праздник 25 мая 2026: профессиональные даты, день Иоанна Предтечи, приметы и запреты

25 мая в Украине отмечают сразу несколько профессиональных праздников, в частности День филолога и День Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

А также большой церковный праздник — день Иоанна Предтечи.

25 мая 2026 — какой сегодня профессиональный праздник

День филолога 2026

День филолога посвящён всем, кто работает со словом: преподавателям языка и литературы, переводчикам, редакторам, библиотекарям, языковедам и литературоведам.

Сам термин филология с греческого переводится как: любовь к слову.

Праздник традиционно отмечают 25 мая — на следующий день после Дня славянской письменности и культуры.

Его цель — напомнить о важности языка, культуры и сохранения национального наследия.

В этот день в университетах и школах часто проводят тематические лекции, литературные встречи и поздравления для студентов и преподавателей филологических факультетов.

В Украине праздник особенно символичен, ведь язык давно стал частью культурной и национальной идентичности.

День работников Госспецсвязи 2026

Также 25 мая чествуют работников Госспецсвязи — службы, которая отвечает за правительственную связь, киберзащиту и безопасность государственных информационных систем.

Праздник официально ввели в 2021 году указом президента Украины. После начала полномасштабной войны роль этой службы стала особенно важной: специалисты Госспецсвязи защищают украинское киберпространство от атак, обеспечивают стабильную связь и стоят на страже цифровой безопасности государства.

Какой сегодня церковный праздник

25 мая 2026 года по новому церковному календарю в Украине православные верующие почитают Третье обретение главы святого Иоанна Крестителя — Иоанна Предтечи, одного из самых почитаемых святых в христианстве.

Иоанн Креститель считается пророком и предтечей Иисуса Христа, который крестил людей в водах Иордана и призывал к покаянию.

В праздник вспоминают историю обретения его честной главы, которая, по церковным преданиям, несколько раз была утрачена и снова найдена.

В народе этот день также имел свои традиции и запреты. Считалось нежелательным брать в руки острые предметы — ножи или ножницы, чтобы не навлечь ссор и неприятностей.

Народные приметы 25 мая 2026

25 мая в Украине в народе называли Иванов день или Медвяные росы. В этот день внимательно наблюдали за погодой и природой, считали, что приметы могут подсказать, каким будет лето и урожай.

Самые интересные народные приметы этого дня:

Обильная утренняя роса — к тёплому и солнечному дню и хорошему урожаю.

Если рассвет красный — лето будет жарким и сухим.

Лягушки громко квакают — скоро придёт настоящее тепло.

Гром 25 мая предвещает затяжные дожди.

Ещё была примета о рябине: если дерево к этому дню обильно зацвело, год обещал быть урожайным.

Что сегодня нельзя делать

В народе верили, что в этот день не стоит носить тёмную одежду, чтобы не навлечь грусть на всё лето.

А вот светлые вещи считали символом удачи и хорошего настроения.

А ещё детям запрещали бегать босиком по росе — её называли медвяной и считали вредной для здоровья.

На самом деле медвяная роса часто была со сладкими выделениями тли и других насекомых, которые оставались на растениях, поэтому у животных или детей могли появляться высыпания.

Читай также церковный календарь на июнь 2026: главные православные праздники, пост и памятные дни.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!