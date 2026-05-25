Безработная из Лимана корректировала удары по ВСУ и скрывала дома боевика — СБУ

Служба безопасности Украины в тесном взаимодействии с подразделениями Вооруженных Сил Украины провела успешную спецоперацию в прифронтовой зоне Донецкой области, в результате которой была нейтрализована опасная вражеская ячейка.

Силовикам удалось разоблачить и задержать местную жительницу, работавшую на врага, а также ликвидировать скрывавшегося в ее доме кадрового российского военнослужащего.

Во время штурма и попытки задержания рашист отказался сложить оружие и оказал активное вооруженное сопротивление, в результате чего был уничтожен на месте ответным огнем украинских воинов.

В Лимане нейтрализовали вражескую ячейку, которая корректировала огонь по Силам обороны

Досудебное расследование установило, что ликвидированный оккупант с позывным Шаман проходил службу в составе 31 мотострелкового полка 67 мотострелковой дивизии 25 общевойсковой армии Центрального военного округа страны-агрессора.

Он тайно проник на территорию Лимана с целью разведки и выявления точных позиций Сил обороны в прифронтовой общине. Закрепившись в городе, российский военный установил конспиративную связь с местной безработной женщиной, которая согласилась на сотрудничество и предоставила ему убежище в собственном частном доме.

В дальнейшем боевик привлек свою сообщницу к активному сбору разведданных и корректировке вражеского артиллерийского и ракетного огня по подразделениям украинских войск, которые держат оборону непосредственно в Лимане и его окрестностях.

Для выполнения задач российского куратора фигурантка регулярно обходила прилегающую местность под видом обычных бытовых прогулок, фиксируя и проверяя места временного базирования, блокпосты и направления перемещения техники Сил обороны Украины.

Полученные геолокации потенциальных целей женщина передавала российскому военному лично в руки, а тот, пользуясь военной рацией, оперативно докладывал координаты своему высшему командованию для нанесения прицельных ударов.

Контрразведчики СБУ заблаговременно обнаружили и полностью задокументировали разведывательную активность вражеского тандема, что позволило своевременно принять комплексные меры по обеспечении безопасности позиций украинских защитников Лимана.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной женщине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

В настоящее время злоумышленница находится под стражей по решению суда, ей грозит пожизненное лишение свободы с полной конфискацией имущества.

