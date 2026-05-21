В СБУ предупредили о мерах безопасности в 5 северных областях: чего ждать жителям

Украина готовится к любым сценариям на северном направлении. После срочного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсуждали угрозу нового наступления РФ на Черниговско-Киевском направлении, СБУ вместе с подразделениями Сил обороны начали масштабную зачистку приграничья от диверсантов и вражеских агентов.

Пять сценариев Кремля и ответ Украины

Накануне глава государства Владимир Зеленский сообщил, что разведка располагает данными о планах россиян по расширению агрессии. По его словам, Украина разработала ответы на каждый из пяти возможных сценариев вторжения через север.

— Наши силы на направлении будут увеличены. Мы усиливаем государство так, чтобы ни один из российских планов не сработал, — подчеркнул Президент.

Кроме того, Киев готовит дипломатический ответ для Беларуси. МИД уже получил поручение разработать меры воздействия на Минск, чтобы беларусская территория снова не стала плацдармом для оккупантов.

Что происходит в северных областях прямо сейчас

Реакция на решение Ставки стала мгновенной. Антитеррористический центр при СБУ координирует работу полиции, Нацгвардии и пограничников в пяти областях: Киевской, Черниговской, Житомирской, Волынской и Ровенской.

— В первую очередь работа соответствующих групп будет направлена на недопущение проникновения врага в районы приграничья, совершение диверсионно-террористических проявлений, ведение подрывной и разведывательной деятельности, других военных преступлений, — отметили в СБУ.

Мероприятия называют беспрецедентными по количеству задействованных сил. Главная цель — опередить врага: не дать ДРГ проникнуть вглубь страны и прекратить любую разведывательную активность.

Чего ждать жителям приграничья:

Усиленные блокпосты: возможны ограничения проезда и прохода по отдельным улицам.

Проверка документов и авто: силовики будут проводить тщательный осмотр транспорта и помещений для обнаружения запрещенных к обороту предметов.

Режим комендантского часа: контроль за его соблюдением будет максимально строгим.

Несмотря на информацию о подготовке в РФ дополнительной мобилизации на 100 тысяч человек, украинское руководство сохраняет трезвый взгляд. По словам Зеленского, реального потенциала для скрытой мобилизации такого количества людей в России на сегодняшний день нет. Вероятно, Кремль пойдет путем политического давления, подобного тому, которое сейчас наблюдается вокруг Приднестровского региона Молдовы.

Тем не менее, усиление санкций и военная готовность остаются главными инструментами сдерживания. Силовики просят граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам на дорогах, ведь эти фильтрационные мероприятия — это прежде всего стена, которую Украина выстраивает перед врагом еще до начала его вероятных действий.

