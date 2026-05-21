Молитвы на Вознесение Господне 2026 о здоровье, на удачу, перед важным решением

Молитва на Вознесение Господне считается особенно сильной, потому что этот праздник символизирует момент, когда Христос вознёсся на небо и открыл людям путь в светлую духовную жизнь.

Верующие в этот день молятся о защите, здоровье, мире в семье и душевном спокойствии. Именно в этот день молитвы о будущем и важных решениях непременно будут услышаны.

Молитва на Вознесение Господне о здоровье

Господи, в светлый день Вознесения прошу Тебя о здоровье для себя и своих родных. Дай силы телу, спокойствие душе и выдержку пройти все трудности. Убереги от болезней, тревог и истощения.

Пусть в доме будет мир, а сердце не знает страха. Помоги восстановить силы после тяжёлых дней и не потерять веру в лучшее. Пусть каждое новое утро приносит облегчение, добрые новости и надежду. Аминь.

Молитва на Вознесение о защите

Господи, в день Твоего Вознесения прошу Твоей защиты для себя, семьи и дома. Отведи от нас зло, опасность, плохие новости и людей с недобрыми намерениями. Дай силы не поддаваться страху и хранить свет в сердце даже в трудные времена.

Пусть Твоя поддержка будет рядом в дороге, работе и ежедневных делах. Защити близких от бед и помоги пройти все испытания с верой и спокойствием. Аминь.

Молитва на Вознесение Господне на удачу

Господи, в этот великий праздник прошу благословения на добрые дела, новые начинания и счастливые возможности. Помоги оказаться в нужное время в правильном месте, встречать хороших людей и не терять шансов, которые посылает жизнь.

Дай мудрости видеть правильный путь и смелости действовать без страха. Пусть удача сопровождает в работе, финансах и важных делах, а сердце остаётся спокойным и благодарным. Аминь.

Молитва на Вознесение о счастье

Господи, в день Вознесения прошу для себя и родных простого человеческого счастья. Пусть в доме будут тепло, взаимопонимание и поддержка. Помоги оставить обиды, тревоги и всё, что мешает жить с миром в душе.

Пусть рядом будут люди, с которыми легко и спокойно. Дай силы замечать добро даже в мелочах и не терять надежду в трудные моменты. Благослови нашу жизнь на любовь, радость и добрые перемены. Аминь.

Какую молитву читают на Вознесение Господне перед важным решением

Господи, в этот светлый день прошу помощи перед важным выбором. Дай ясность мыслей, спокойствие в сердце и мудрость понять, какой путь будет правильным. Не позволь страху или сомнениям сбить меня с дороги.

Помоги увидеть правду, услышать внутренний голос и принять решение, которое принесёт добро и мир. Пусть всё сложится так, как будет лучше для меня и близких. Дай силы доверять Твоей воле. Аминь.

