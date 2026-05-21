Флешмоб ко Дню вышиванки: украинцев призывают делиться фото в национальной одежде

Министерство социальной политики Украины совместно со Всемирным Конгрессом Украинцев объявили о старте масштабной международной инициативы, приуроченной к 20-летию Всемирного дня вышиванки.

Глобальная информационная кампания под названием #ВишиванкаЄднає призвана сплотить миллионы украинцев и иностранных друзей нашего государства во всем мире.

Главная цель проекта — продемонстрировать единство украинского народа независимо от географических границ и расстояний, а также подчеркнуть неразрывную связь диаспоры и вынужденных переселенцев со своей родиной и национальной культурой.

Флешмоб ко Дню вышиванки 2026: как присоединиться к юбилейной кампании Минсоцполитики

Организаторы предлагают всем желающим приобщиться к всемирному празднованию несколько простых способов через социальные сети.

Первый формат предусматривает участие в интерактивном флешмобе, для которого необходимо опубликовать собственное фото в традиционной вышитой рубашке, обязательно добавив маркерный хештег #ВишиванкаЄднає и указавший текущий город и страну своего пребывания.

Второй формат несколько отличается: пользователям предлагают создавать коллажи, сочетая архивные семейные фотографии прошлых веков с современными фотографиями в вышитых сорочках, чтобы проиллюстрировать продолжительность, прочность и непрерывность украинских обычаев сквозь поколение.

Важность реализации таких культурных инициатив в ходе нынешних геополитических вызовов подчеркнула заместитель Министра социальной политики по европейской интеграции Илона Гавронская.

По ее словам, подобные совместные мероприятия чрезвычайно ценны для государственной дипломатии, ведь они не только открывают мировому сообществу аутентичную красоту, богатство и разнообразие украинского кода, но и доказывают уникальную способность нашей нации сохранять корни, генерировать современные смыслы и объединять миллионы индивидуальных человеческих дел.

