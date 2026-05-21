Флешмоб до Дня вишиванки: українців закликають ділитися фото в національному одязі

Міністерство соціальної політики України спільно зі Світовим Конґресом Українців оголосили про старт масштабної міжнародної ініціативи, приуроченої до 20-ї річниці Всесвітнього дня вишиванки.

Глобальна інформаційна кампанія під назвою #ВишиванкаЄднає покликана згуртувати мільйони українців та іноземних друзів нашої держави в усьому світі.

Головна мета проєкту — продемонструвати єдність українського народу, незалежно від географічних кордонів і відстаней, а також підкреслити нерозривний зв’язок діаспори та вимушених переселенців зі своєю батьківщиною та національною культурою.

Флешмоб до Дня вишиванки 2026: як долучитися до ювілейної кампанії Мінсоцполітики

Організатори пропонують усім охочим долучитися до всесвітнього святкування у кілька простих способів через соціальні мережі.

Перший формат передбачає участь в інтерактивному флешмобі, для якого необхідно опублікувати власне фото у традиційній вишитій сорочці, обов’язково додавши маркерний хештег #ВишиванкаЄднає та вказавши поточне місто й країну свого перебування.

Другий формат дещо відрізняється: користувачам пропонують створювати колажі, поєднуючи архівні родинні світлини минулих століть із сучасними фотографіями у вишиванках, аби проілюструвати тривалість, міцність та безперервність українських звичаїв крізь покоління.

Важливість реалізації таких культурних ініціатив під час нинішніх геополітичних викликів підкреслила заступниця Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська.

За її словами, подібні спільні заходи є надзвичайно цінними для державної дипломатії, адже вони не лише відкривають світовій спільноті автентичну красу, багатство та розмаїття українського коду, а й доводять унікальну здатність нашої нації зберігати коріння, генерувати сучасні смисли та об’єднувати мільйони індивідуальних людських доль у велику спільну історію України.

