Привітання з Вознесінням Господнім 2026: теплі вірші та проза

У день Вознесіння Господнього християни згадують, як Ісус Христос піднявся на небо і закінчив свою земну дорогу.
У 2026 році православна церква східного обряду відзначає Вознесіння Господнє 21 травня, і це свято — одне з головних церковних.
Привітання на Вознесіння Господнє 2026 у прозі
Бажаю тобі, твоїй сім’ї та дому миру, щоб віра та любов гріли та оберігали серця близьких людей. Нехай у небі тобі завжди світить зірка, яка показує дорогу і спрямовує на праведний шлях. Усіх благ та процвітання! З Вознесінням Господнім!
Цього дня Господь піднісся в небеса і подарував нам надію на світле майбутнє. Нехай він береже тебе і твоїх рідних згори, нехай буде почута кожна молитва, сказана тобою. Зі святом!
Вітаю з Вознесінням! Нехай Господь охороняє всю твою сім’ю від зла та негоди й дарує тобі добробут, любов та благодать. Нехай на серці завжди буде світло і спокійно, а кожен день приносить радість та позитив. Зі святом!
З великим святом! Нехай не лише сьогодні, але й завжди ти будеш наповненим та добрим. Миру тобі, душевного спокою, сил та віри!
Вітаю зі світлим днем Вознесіння Господнього! Нехай твій дім зігріє сонце, а промені наповнять добром, радістю, щастям і любов’ю! Бажаю розуміння, дружної родини та міцного здоров’я!
Бажаю тобі віри, невгасимої надії в кращу та душевну чистоту. Нехай сонце висвітлює твій шлях, робить його істинно праведним і нагороджує за це любов’ю. Зі святом!
Зі святом! Будь щасливий(-а) у Вознесіння Господнє, нехай твої думки завжди будуть чистими, а душа — світлою. Молюся про здоров’я твоїх близьких та рідних. Нехай усі вони будуть у мирі та спокої!
Вознесіння: вітання у віршах
У Великий день Господнього Вознесіння
Ми всією душею віримо в чудеса,
У Бога просимо ми захисту й спасіння
І про прощення молимо небеса.
Бажаю твоїй душі чистоти,
Бажаю віру в серці лиш зміцнити
І з ім’ям Господнім на устах
Бажаю життя щасливе прожити.
Молитвою цей день зустрічай ти,
Намагаючись дух зміцнити.
Люби, повір і прощай тих,
Хто праведно намагається жити.
Нехай дихається легко, вільно,
Нехай буде все тобі під силу.
І в такий красивий день,
Щоб було усе красиво!
Вітаю з Господнім Вознесінням,
З днем квітучим, світлим, ніжним,
Бажаю щирості та смиренності,
Щоб життя було безгрішним.
Від щирого серця вітаю
З Вознесінням Господнім
І завжди тобі бажаю
Миру, радості, любові!
Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
Вознесіння Господнє —
Свято світла й добра!
Побажаємо ж сьогодні
Всім вам миру і тепла.
