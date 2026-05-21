Привітання з Вознесінням Господнім 2026: теплі вірші та проза

У день Вознесіння Господнього християни згадують, як Ісус Христос піднявся на небо і закінчив свою земну дорогу.

У 2026 році православна церква східного обряду відзначає Вознесіння Господнє 21 травня, і це свято — одне з головних церковних.

Привітання на Вознесіння Господнє 2026 у прозі

Бажаю тобі, твоїй сім’ї та дому миру, щоб віра та любов гріли та оберігали серця близьких людей. Нехай у небі тобі завжди світить зірка, яка показує дорогу і спрямовує на праведний шлях. Усіх благ та процвітання! З Вознесінням Господнім!

***

Цього дня Господь піднісся в небеса і подарував нам надію на світле майбутнє. Нехай він береже тебе і твоїх рідних згори, нехай буде почута кожна молитва, сказана тобою. Зі святом!

***

Вітаю з Вознесінням! Нехай Господь охороняє всю твою сім’ю від зла та негоди й дарує тобі добробут, любов та благодать. Нехай на серці завжди буде світло і спокійно, а кожен день приносить радість та позитив. Зі святом!

***

З великим святом! Нехай не лише сьогодні, але й завжди ти будеш наповненим та добрим. Миру тобі, душевного спокою, сил та віри!

***

Вітаю зі світлим днем Вознесіння Господнього! Нехай твій дім зігріє сонце, а промені наповнять добром, радістю, щастям і любов’ю! Бажаю розуміння, дружної родини та міцного здоров’я!

***

Бажаю тобі віри, невгасимої надії в кращу та душевну чистоту. Нехай сонце висвітлює твій шлях, робить його істинно праведним і нагороджує за це любов’ю. Зі святом!

***

Зі святом! Будь щасливий(-а) у Вознесіння Господнє, нехай твої думки завжди будуть чистими, а душа — світлою. Молюся про здоров’я твоїх близьких та рідних. Нехай усі вони будуть у мирі та спокої!

Вознесіння: вітання у віршах

У Великий день Господнього Вознесіння

Ми всією душею віримо в чудеса,

У Бога просимо ми захисту й спасіння

І про прощення молимо небеса.

Бажаю твоїй душі чистоти,

Бажаю віру в серці лиш зміцнити

І з ім’ям Господнім на устах

Бажаю життя щасливе прожити.

***

Молитвою цей день зустрічай ти,

Намагаючись дух зміцнити.

Люби, повір і прощай тих,

Хто праведно намагається жити.

Нехай дихається легко, вільно,

Нехай буде все тобі під силу.

І в такий красивий день,

Щоб було усе красиво!

***

Вітаю з Господнім Вознесінням,

З днем квітучим, світлим, ніжним,

Бажаю щирості та смиренності,

Щоб життя було безгрішним.

***

Від щирого серця вітаю

З Вознесінням Господнім

І завжди тобі бажаю

Миру, радості, любові!

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

Вознесіння Господнє —

Свято світла й добра!

Побажаємо ж сьогодні

Всім вам миру і тепла.

