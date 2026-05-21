Британська радіостанція випадково оголосила про смерть короля Чарльза — подробиці

Відома британська радіостанція Radio Caroline попросила вибачення перед монархом та своєю аудиторією за інцидент, що спричинив занепокоєння. У вівторок вдень, 19 травня 2026 року, в ефірі станції випадково пролунало повідомлення про те, що король Великої Британії Чарльз III помер.

Як з’ясувалося згодом, помилкове сповіщення сталося через раптовий комп’ютерний збій у головній студії мовника, розташованій у графстві Ессекс.

Британське радіо Radio Caroline перепросило за фейкове повідомлення про смерть монарха

Як зазначила The Guardian, менеджер радіостанції Пітер Мур на офіційній сторінці у Facebook пояснив, що технічна помилка призвела до випадкової активації спеціального протоколу під назвою Смерть монарха.

Подібний алгоритм дій та заздалегідь підготовлені записи зберігаються в базах даних усіх британських медіа на випадок надзвичайних подій, хоча журналісти завжди сподіваються, що вони не знадобляться.

Відповідно до інструкцій цього протоколу, одразу після виходу траурного оголошення Radio Caroline повністю затихло. Саме ця раптова пауза в ефірі й привернула увагу технічного персоналу, який негайно відновив стандартне мовлення та оперативно озвучив спростування разом із першими вибаченнями.

Наразі керівництво станції вилучило з публічного доступу на своєму сайті записи ефіру за той проміжок часу, поки тривало з’ясування обставин.

Сам інцидент відбувся у той момент, коли король Чарльз разом із королевою Каміллою перебували з офіційним візитом у Північній Ірландії, де відвідували Белфаст та спілкувалися з місцевими фольклорними колективами.

Цей інцидент став не єдиним медійним факапом на британському радіо за тиждень. Напередодні BBC також була змушена публічно перепрошувати перед слухачами Radio 2 через серйозну помилку у розкладі, внаслідок якої в ефір замість свіжого випуску популярного недільного шоу Елейн Пейдж випадково пустили повтор програми за минулий тиждень.

