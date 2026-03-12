Кінець 700-річної традиції: Велика Британія остаточно усуває спадкову аристократію з парламенту

Велика Британія готується до історичного зламу своєї політичної системи: через сім століть після заснування Палати лордів спадкові пери остаточно втрачають право голосу в законодавчому органі.

У вівторок ввечері члени верхньої палати зняли свої заперечення проти законопроєкту, раніше ухваленого Палатою громад. Це рішення фактично виселяє десятки герцогів, графів та віконтів, які займали крісла в парламенті лише на підставі титулів, успадкованих разом із родовими маєтками.

Урядовий міністр Нік Томас-Саймондс назвав цей крок кінцем архаїчного та недемократичного принципу, наголосивши, що парламент має бути місцем визнання талантів і заслуг, а не “галереєю мереж старих друзів”, де титули багатовікової давнини мають владу над волею народу.

Британія завершує епоху законодавчих привілеїв за правом народження

Палата лордів, яка традиційно виконує роль органу, що ретельно перевіряє та доопрацьовує закони, ухвалені обраними депутатами, давно була об’єктом критики через свою громіздкість та відсутність демократичної легітимності.

Маючи понад 800 членів, вона є другою за чисельністю законодавчою палатою у світі після Всекитайських зборів народних представників.

Останнім часом репутацію палати додатково підірвали гучні скандали, зокрема відставка Пітера Мандельсона через його зв’язки із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном, що знову актуалізувало питання про доцільність існування інституту в його нинішньому вигляді.

Процес усунення аристократів від влади тривав десятиліттями: у 1999 році уряд Тоні Блера виселив більшість із 750 спадкових перів — тоді було дозволено залишитися лише 92 особам як тимчасовий компроміс, щоб уникнути масштабного повстання знаті.

Лише через 25 років уряд Кіра Стармера завершив почату справу, ввівши законодавство для усунення залишків “спадкових”.

Попри запеклий опір лордів, сторони дійшли певного компромісу: деяка кількість спадкових членів зможе залишитися в палаті, будучи переробленими на життєвих перів — осіб, чий статус не передається нащадкам. Наразі переважну більшість палати складають саме такі призначені члени: колишні політики, громадські лідери та видатні діячі.

Законопроєкт стане законом одразу після отримання королівської санкції від Карла III, що є формальністю. Спадкові пери залишать свої місця до кінця поточної сесії парламенту цієї весни.

Попри історичну значущість події, опозиційний лідер консерваторів у Палаті лордів Ніколас Тру зауважив, що це не просто відмова від стереотипної історії в горностаї, а прощання з тисячами людей, які вірно служили нації протягом століть.

Втім, Лейбористська партія не планує зупинятися на досягнутому: кінцевою метою залишається повна заміна Палати лордів на альтернативну другу палату, яка була б більш репрезентативною для сучасної Британії.

