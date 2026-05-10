“Я знала, на що йду”: оприлюднено таємні записи Діани, які вона приховувала роками

Світ готується почути справжній голос народної принцеси без цензури. До 30-х роковин трагічної загибелі леді Діани готується масштабна документальна прем’єра. В основу трисерійного проєкту лягли п’ять годин унікальних аудіозаписів, переважну більшість яких широка публіка ніколи не чула.

Як повідомляє Variety, серіал під робочою назвою Діана: Нечута правда вийде на екрани 31 серпня 2027 року.

Таємний архів Кенсінгтонського палацу

Історія цих записів нагадує шпигунський детектив. У 1991 році близький друг принцеси, доктор Джеймс Колтгерст, записав серію інтерв’ю з нею. Ці касети були таємно вивезені з Кенсінгтонського палацу і передані журналісту Ендрю Мортону.

Саме вони стали фундаментом для його легендарної книги Діана: її справжня історія, яка назавжди змінила ставлення світу до британської монархії.

Попри те, що книга стала бестселером, самі першоджерела — голоси на плівках — залишалися під замком. За три десятиліття оприлюднили менш ніж годину цього матеріалу. Тепер же компанії Love Monday TV та 53 Degrees Global отримали повний доступ до всього архіву.

Про що розповість принцеса

Документальний проєкт обіцяє розкрити не лише деталі її складного життя в королівській родині, а й вельми пророчі думки. Зокрема, на записах Діана:

ділиться прогнозами щодо майбутнього Чарльза та Камілли;

розповідає про свої амбіції щодо життя, незалежного від корони;

аналізує тиск і ризики, на які вона йшла, погоджуючись на публікацію своєї правди.

Хто з’явиться у серіалі

Окрім самих авторів таємного архіву — Ендрю Мортона та Джеймса Колтгерста, — у проєкті взяли участь люди, які складали найближче коло спілкування леді Ді. Багато хто з них заговорить на камеру вперше.

Серед учасників:

Делісса Нідгем — шкільна подруга Діани (дебютна поява в медіа);

Dем Макнайт — особистий стиліст-перукар;

Пенні Торнтон — астрологиня, якій довіряла принцеса;

Кен Ворф — колишній охоронець;

Річард Кей — відомий журналіст Daily Mail.

Над створенням серіалу працюють справжні майстри королівської тематики. Продюсерська група 53 Degrees Global раніше випустила хіт Netflix Королівський дім Віндзорів, а компанія Love Monday TV відома фільмом про покійну королеву Єлизавету ІІ. Фінансування проєкту взяли на себе Rainmaker Films та Plymouth Films.

Очікується, що цей серіал стане найбільш вичерпним і відвертим дослідженням особистості Діани, дозволяючи їй самій розставити крапки над і в історії власного життя через 30 років після смерті.

