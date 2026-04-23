“Україна — щит Європи”: Принц Гаррі прибув до Києва з потужним меседжем до світу

Герцог Сассекський зробив несподіваний крок, щоб знову привернути увагу світу до боротьби українського народу. Як повідомляє видання ITV News, принц Гаррі прибув до столиці нічним поїздом із Польщі.

Світ бачить вас і поважає: Принц Гаррі у Києві

На пероні київського вокзалу в четвер вранці принца зустрічали офіційні особи. Попри довгу дорогу, герцог одразу окреслив мету свого приїзду — боротьбу проти оніміння світу до війни, яка триває вже понад два роки.

Я хотів нагадати людям вдома та по всьому світу, з чим стикається Україна. Моя мета — підтримати людей та партнерів, які щогодини виконують надзвичайну роботу в неймовірно важких умовах, — наголосив герцог Сассекський.

Україна як щит континенту: виступ на конференції з безпеки

Центральною подією візиту Гаррі стане його участь у масштабній Київській конференції з безпеки. Перед західними політиками та військовими стратегами він озвучить тезу, яка фактично визнає Україну ключовим гарантом європейського спокою.

За словами принца, Україна сьогодні — це країна, яка хоробро і успішно захищає східний фланг Європи. Він підкреслить, що нинішня битва — це не просто територіальна суперечка, а глобальна війна за демократичні цінності, де українці стоять на передовій захисту всього континенту.

Ключові акценти візиту:

Гаррі закликав світ не дозволяти іншим кризам затьмарювати ситуацію в Україні;

Герцог гостро засудив викрадення українських дітей російськими військами. Він назвав це систематичним і навмисним актом, який має стати предметом розгляду в Міжнародному кримінальному суді.

Спираючись на власний бойовий досвід, Гаррі зустрінеться з учасниками спільноти Invictus Games . Для нього підтримка ветеранів, кількість яких зростає через інтенсивні бойові дії, є пріоритетом.

Принц Гаррі приділить велику увагу розмінуванню

Особливо емоційною частиною візиту є підтримка фонду The Halo Trust. Це благодійна організація, якою свого часу опікувалася мати Гаррі, принцеса Діана. Сьогодні місія з очищення українських земель від мін є найбільшою операцією Halo Trust у світі — тут працює 1300 співробітників.

Для принца це не просто благодійність, а продовження справи всього життя його матері в умовах сучасної війни.

Я з нетерпінням чекаю на відновлення зв’язку зі спільнотою Invictus і хочу бути поруч із тими, хто допомагає Україні виграти цю боротьбу, — підсумував принц.

Цікаво, що візит до Києва відбувся лише за кілька днів після завершення турне Гаррі та Меган Маркл Австралією. Це підкреслює, що питання України для герцога Сассекського є пріоритетом номер один у його міжнародній діяльності.

Головне фото: Kyiv Security Forum.

Принц Гаррі допомагає ветеранам України з перших днів війни. Нагадаємо, що раніше він підтримав наших військових, одягнувши шеврон бригади Рубіж.

