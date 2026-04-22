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Вірші про Чорнобиль: найсильніші рядки поезії про катастрофу

Ольга Петухова, редакторка сайту 22 Квітня 2026, 13:30 6 хв.
вірші про Чорнобиль
Фото Pixabay

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