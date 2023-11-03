Справні, недобудовані та у планах: скільки атомних електростанцій в Україні

Шкільні знання мають властивість забуватися. Тож не всі можуть знати та пам’ятати, скільки атомних станцій в Україні. Під час війни ці знання можуть знадобитися тобі.

Російські окупанти зупинили роботу однієї з них, тому наші ЗСУ щодня борються, аби повернути своє. Читай про список діючих АЕС в Україні.

Скільки атомних станцій в Україні: список діючих АЕС

Спершу слід пригадати, що таке атомна станція та як вона працює. Атомна електростанція — станція, де атомна (ядерна) енергія перетворюється на електричну. Енергію генерують атомні реактори.

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Унаслідок реакції поділу важких елементів у реакторах виділяється тепло, яке перетворюється на електроенергію. Атомні електростанції працюють на ядерному паливі.

Першою в Україні була побудована Чорнобильська АЕС. Проте після найбільшої у світі техногенної катастрофи вона припинила функціонування. Дізнатися більше про Чорнобильську трагедію ти можеш тут.

На сайті з питань ядерної безпеки, радіаційного захисту та нерозповсюдження ядерної зброї вказано, що в Україні чотири атомні електростанції — Рівненська, Хмельницька, Південноукраїнська та Запорізька. Важливо зазначити, що Запорізька атомна електростанція є тимчасово окупованою росіянами.

Після деокупації вона потребуватиме перебудови та ремонту. Тому нині в Україні діють три АЕС. Чорнобильська АЕС має статус державного підприємства, вона виведена зі складу Енергоатому.

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Крім діючих атомних електростанцій, в Україні є недобудовані — Харківська, Одеська, Кримська та Чигиринська. Розглядалася і побудова АЕС на Закарпатті. До початку повномасштабної війни розглядали варіанти добудови енергоблоків на діючих АЕС.

Атомна енергетика є невіддільною та основною частиною виробництва електроенергії в Україні. Проте такий спосіб вироблення електроенергії залишається досить небезпечним, тим паче якщо додати до цього обладнання, яке може бути застарілим і потребувати оновлення.

Раніше ми розповідали, скільки ГЕС є в Україні.

Фото: Енергоатом

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