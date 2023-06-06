Що треба знати про ГЕС в Україні: скільки існує, яка найбільша та найперша

В Україні виробляють електроенергію кількома шляхами: атомною енергетикою, при спалюванні вугілля, мазуту, газу тощо та застосуванням відновлювальних джерел енергії, зокрема, вітру, сонця та води.

Електроенергію за допомогою води виробляють на гідроелектростанціях. Ми розповімо, скільки ГЕС в Україні та як вони працюють.

Що таке ГЕС

ГЕС — це електростанція, що виробляє електроенергію завдяки напору води, який надходить на лопаті гідротурбіни та приводить в дію генератори.

Щоб гідроелектростанція працювала, треба перепад висоти річища річки. Для цього будують греблю, що також слугує водосховищем та дає змогу працювати ГЕС у будь-який час.

Крім цього, щоб створити потрібний тиск, застосовується деривація — відведення води від річища річки каналом або системою водоводів до гідротехнічних споруд. Інколи використовується одночасно і гребля, і деривація.

Скільки ГЕС в Україні

В Україні існують ГЕС та ГАЕС. ГЕС працює за допомогою будівництва штучної греблі на річці, а ГАЕС — за допомогою створення штучної водойми поряд з нею.

В Укргідроенерго повідомляють, що в Україні є десять станцій на річках Дніпро та Дністер: Київська ГЕС та Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2, Каховська ГЕС, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС.

Найбільша ГЕС в Україні — Дніпровська ГЕС (у місті Запоріжжя) потужністю 1569 МВт. Загальна встановлена потужність 3757,4 МВт. До речі, Дніпровська ГЕС є не лише найбільшою, але і найпершою в Україні. Її будівництво розпочали у 1927 році, а в 1932 ввели в експлуатацію перший гідроагрегат.

6 червня 2023 року Росія здійснила черговий терористичний акт, окупанти підірвали Каховську ГЕС. Раніше ми розповідали, які території опинилися в небезпеці.

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Фото: скриншот з відео Укргідроенерго