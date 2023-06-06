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Що треба знати про ГЕС в Україні: скільки існує, яка найбільша та найперша

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Червня 2023, 10:45
Скільки ГЕС в Україні: кількість та найбільша ГЕС

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