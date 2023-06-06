Новости

Что нужно знать о ГЭС в Украине: сколько существует, какая самая большая и первая

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 июня 2023, 10:45
Скільки ГЕС в Україні: кількість та найбільша ГЕС

Больше новостей
Ивана Купала 2023
Ой на Ивана, да и на Купала! Когда празднуют и какие традиции этой ночи
Як зберегти здоров’я під час сидячої роботи: прості поради
Как снизить риски для здоровья во время сидячей работы: простые правила, которые могут помочь
скільк людей лишилося в Україні
Кто будет поднимать ВВП? Сколько украинцев осталось в Украине, а сколько — выехали
высота Каховской ГЭС
Высота и характеристики Каховской ГЭС, которую ночью подорвали россияне
Смотреть больше

Материалы по теме

Ивана Купала 2023
Ой на Ивана, да и на Купала! Когда празднуют и какие традиции этой ночи
скільк людей лишилося в Україні
Кто будет поднимать ВВП? Сколько украинцев осталось в Украине, а сколько — выехали
высота Каховской ГЭС
Высота и характеристики Каховской ГЭС, которую ночью подорвали россияне
Наслідки підриву Каховської ГЕС та масштаби катастрофи
Очередное военное преступление! Последствия подрыва Каховской ГЭС и масштаб катастрофы

Видео
Що буде, якщо вибухне Каховська ГЕС: зона затоплення

Техногенная катастрофа исторического масштаба — вероятные последствия подрыва Каховской ГЭС
Карта бойових дій в Україні
Противник использует гражданские здания как морги: карта боевых действий в Украине 6 июня в режиме онлайн
0:01:52
Александра Паскаль
“Запомните имя юной чемпионки!” Семилетняя Саша, потерявшая ногу в результате обстрела, победила на соревнованиях
Днепр
Меня спас холодильник… Что пережили жители уничтоженного россиянами дома в пригороде Днепре
Карта бойових дій в Україні 05.06.2023 онлайн
Неудачные прорывы ДРГ и провальное наступление оккупантов: карта боевых действий в Украине 5 июня в режиме онлайн
0:00:35
Дніпро вибухи сьогодні
По меньшей мере 22 пострадавших, погиб ребенок! Последствия атаки на Днепропетровскую область
0:03:45
Волонтер із Маріуполя
Вырвался из ада, чтобы помогать другим. Волонтер из Мариуполя ездит по разбитым селам и поддерживает украинцев
0:04:52
Засевают поля
Засеивают поля под носом оккупантов! Как аграрии в Сумской области заканчивают посевной сезон
0:04:20
Депортация детей
Возвращать детей становится все труднее: как РФ “перевоспитывает” несовершеннолетних украинцев
Карта боевых действий в Украине
Оккупантам нужно показать хоть какую-то победу. Карта боевых действий в Украине 3 июня в режиме онлайн
Больше видео
Як перестати боятися майбутнього
Читать дальше
Боюсь, что завтра не наступит. Как преодолеть страх будущего — рекомендации психолога
реакція на підрив каховської ГЕС
Читать дальше
Это ужасное военное преступление! Реакция Украины на подрыв Каховской ГЭС

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь