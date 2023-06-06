Что нужно знать о ГЭС в Украине: сколько существует, какая самая большая и первая

В Украине производят электроэнергию несколькими путями: атомной энергетикой, путем сжигания угля, мазута, газа и т.д. и применением возобновляемых источников энергии, в частности — ветра, солнца и воды.

Электроэнергию с помощью воды производят на гидроэлектростанциях. Мы расскажем, сколько ГЭС в Украине и как они работают.

Что такое ГЭС

ГЭС — это электростанция, производящая электроэнергию благодаря напору воды, поступающему на лопасти гидротурбины и приводящему в действие генераторы.

Чтобы гидроэлектростанция работала, нужен перепад высоты русла реки. Для этого строят дамбу, которая также служит водохранилищем и позволяет работать ГЭС в любое время.

Кроме того, чтобы создать нужное давление, применяется деривация — отвод воды от русла реки по каналу или системе водоводов к гидротехническим сооружениям. Иногда используется одновременно и дамба, и деривация.

Сколько ГЭС в Украине

В Украине есть ГЭС и ГАЭС. ГЭС работает за счет строительства искусственной плотины на реке, а ГАЭС — с помощью создания искусственного водоема рядом с ней.

В Укргидроэнерго сообщают, что в Украине десять станций на реках Днепр и Днестр: Киевская ГЭС и Киевская ГАЭС, Каневская ГЭС, Кременчугская ГЭС, Среднеднепровская ГЭС, Днепровская ГЭС-1 и Днепровская ГЭС-2, Каховская ГЭС, Днестровская ГЭС и Днестровская ГАЭС.

Самая большая ГЭС в Украине — Днепровская (в городе Запорожье) мощностью 1569 МВт. Общая установленная мощность составляет 3757,4 МВт. Кстати, Днепровская ГЭС является не только самой большой, но и самой первой в Украине. Ее строительство начали в 1927 году, а в 1932 году ввели в эксплуатацию первый гидроагрегат.

6 июня 2023 года Россия совершила очередной террористический акт, оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Ранее мы рассказывали, какие территории оказались в опасности.

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Фото: скриншот з видео Укргидроэнерго