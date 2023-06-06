Российская армия подорвала Каховскую ГЭС: что известно на сейчас

Сегодня, 6 июня 2023 года, Россия взорвала Каховскую ГЭС. Российская Федерация и ее армия еще раз доказала, что не имеет ничего человечного. В который раз нарушила гуманитарное право, правила ведения войны совершила военные преступления против мирного населения Украины.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

— Российская армия совершила очередной акт террора — подорвала Каховскую ГЭС. Через пять часов вода достигнет критического уровня (время публикации видео 06:45). Началась эвакуация жителей опасных районов, — сказал председатель Херсонской ОВА.

Все службы работают. Людей призвали собрать документы и вещи первой необходимости и ждать автобусов эвакуации.

— Отдельно обращаюсь к жителям левого берега Херсона. Прошу сделать все, чтобы спасти себя и обезопасить жизнь, немедленно покиньте опасные территории.

Обновлено 09:20. В Укргидроэнерго сообщили, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих четырех дней.

Обновлено 09:00. Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в эфире телемарафона Єдині новини сообщил, что вода прошла уже половину пути. Критической отметки она достигнет примерно в 11:00. В Херсоне частично подтапливает микрорайон Корабел, но в самом городе критической ситуации нет.

Спикер ОК Юг Наталья Гуменюк рассказала, почему оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Россияне, не в силах ждать, откуда же пойдет контрнаступление, пытаются так спровоцировать определенную ситуацию.

— Поняв, что натворили, сейчас сами эвакуируются. Ибо, прежде всего, пострадает левый берег (временно оккупированный РФ — ред.), поскольку он географически ниже. И соответственно первая часть воды, основное затопление придется именно туда, — подчеркнула Гуменюк.

В Энергоатоме также отреагировали на подрыв Каховской ГЭС.

В результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС.

— Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 м, и этого достаточно для нужд станции.

Энергоатом мониторит ситуацию и следит за действиями оккупантов на ЗАЭС вместе с другими международными организациями, присутствующими на станции, в частности МАГАТЭ, — говорится в сообщении.

По словам Александра Прокудина, на правом берегу Херсона около 16 тыс. человек оказались в критической зоне.

В Херсонской ОВА сообщили, что из районов Херсона и поселков, где происходит затопление, будет проводиться эвакуация автобусами. Больницы и коммунальные службы подняты по тревоге.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины.

В МВД Украины сообщили, что подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон — остров Корабел.

Уровень воды поднимается, и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:

выключить все электроприборы;

взять документы и вещи первой необходимости;

позаботиться о близких и домашних любимцах;

следовать инструкциям спасателей и полицейских.

И помните: враг пытается распространить дезинформацию, снять с себя ответственность за очередное преступление.

— Поэтому пользуйтесь информацией только из официальных источников Украины. Доверяйте полицейским, спасателям ГСЧС и нашим защитникам, — говорится в сообщении.

Реакция Владимира Зеленского на подрыв Каховской ГЭС

— Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их надо выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора.

Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно террористам не удастся остановить Украину.

Все службы работают. Созвал СНБО. Пожалуйста, распространяйте только официальную и проверенную информацию, заявил он.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Россияне заминировали дамбу Каховской ГЭС еще в прошлом году. Еще тогда говорилось о вероятных провокациях со стороны россиян. Заместитель директора Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк рассказал для Фактов ICTV о последствиях подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Он объясняет, что подрыв дамбы можно разделить на несколько аспектов.

С экономической точки зрения: водохранилище построено для орошения и использования в сельском хозяйстве.

Эксперт также отметил, что при снижении уровня воды вокруг Запорожской атомной электростанции нечем будет охлаждать реакторы на АЭС. Это может вызвать аварии, в том числе и ядерный характер.

Экологический аспект связан с тем, что в низовьях будет вызвана абразия берегов — процесс разрушения и сноса горных пород в береговой зоне водоемов волнами и прибоем.

Впрочем, пострадать может не только Юг.

— Северные (области, — ред.) также пострадают, потому что в каскаде водохранилища хранится 44 кубокилометра воды. Если Каховское водохранилище будет опорожнено, придется где-то искать дополнительные объемы воды для наполнения этого водохранилища путем вышерасположенных. Поэтому придется менять режим работы и находящиеся выше гидроэлектростанций, что может привести к потерям электроэнергии, — сказал эксперт.

Этой весной Украину охватили паводки. Ранее мы рассказывали о последствиях подтоплений в разных регионах.

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