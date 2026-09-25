Готовил удар по цехам производства БпЛА на Западе Украины: задержан агент РФ

Служба безопасности разоблачила российского агента, работавшего на производстве беспилотных систем и занимавшегося подготовкой ракетного удара по цехам производства. Ему сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Об этом проинформировали в СБУ.

СБУ разоблачила агента РФ на производстве дронов

Военная контрразведка СБУ разоблачила завербованного россиянами жителя Львовщины, работавшего на производстве беспилотных систем Сил обороны на Западе Украины.

По данным расследования, в поле зрения российских спецслужб мужчина попал при поиске “легкого” заработка в Telegram.

Согласившись на сотрудничество с врагом, агент РФ должен был навести на объект российские ракеты, чтобы помешать бесперебойным поставкам БпЛА для украинской армии. Злоумышленник пытался передать Федеральной службе безопасности РФ геолокации административных, производственных и складских помещений производства.

Как сообщают в СБУ, также россияне надеялись получить информацию о времени нахождения на объекте наибольшего количества людей. После задержания у российского агента был найден планшет, через который он получал и передавал данные, а также связывался с куратором из ФСБ.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса. Теперь российскому агенту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Мероприятия проводились сотрудниками военной контрразведки СБУ вместе с Государственной уголовно-исполнительной службой при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Ранее мы сообщали, что СБУ и МВД настаивают на усилении контроля над Telegram в Украине. Около 50% всех случаев вербовки украинцев для совершения терактов происходит именно через эту платформу.

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