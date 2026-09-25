Для тебя Война в Украине

Готовил удар по цехам производства БпЛА на Западе Украины: задержан агент РФ

Марина Слизовская, редактор сайта 25 сентября 2026, 15:00 2 мин.
задержание агента РФ
Фото Служба Безопасности Украины

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