Готовила теракты в Измаиле: СБУ задержала 27-летнюю агентку России

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили злоумышленницу, которая по заказу российских кураторов готовила серию террористических актов возле административных зданий в Измаиле Одесской области.

Об этом сегодня, 17 августа, сообщила СБУ.

Подготовка терактов в Измаиле: что известно

Подготовкой терактов в Измаиле занималась 27-летняя жительница Житомирской области. Она по заказу россиян готовила подрывы автомобилей Сил обороны вблизи админзданий украинских военных и правоохранителей, отмечают в СБУ.

Сообщается также, что женщина искала в Telegram-каналах “легкие заработки” и, таким образом, попала в поле зрения сотрудников российских спецслужб. После вербовки она приехала в Измаил, где арендовала квартиру и получила инструкции по изготовлению трех самодельных взрывных устройств (СВУ).

Агентка РФ снарядила каждое из устройств мобильными телефонами и электродетонаторами для их дистанционной активации, а также начинила устройства металлическими гайками, чтобы усилить действие поражения.

Также женщина занималась доразведкой вблизи оборонных ведомств в Измаиле и делала фото- и видеофиксацию запаркованных рядом авто Сил обороны. С этими данными россияне могли планировать теракты и специальные информационные операции, отмечают в СБУ.

Российскую агентку задержали в момент, когда она подготовила замаскированную в сумке взрывчатку и ждала указаний от куратора о месте ее заложения. У женщины изъяли мобильные телефоны, две готовые взрывчатки и комплектующие СВУ.

Фигурантке сообщили о подозрении по ч.1 ст.14, ч.2 ст.258 Уголовного кодекса (подготовка к совершению террористического акта). По ходатайству Одесской областной прокуратуры суд взял ее под стражу без права на залог. Российская агентка может сесть за решетку на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали о задержании двух несовершеннолетних агентов РФ, планировавших подрыв авто ВСУ в Полтаве.

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