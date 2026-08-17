Для тебя Война в Украине

Готовила теракты в Измаиле: СБУ задержала 27-летнюю агентку России

Марина Слизовская 17 августа 2026, 14:30 2 мин.
СБУ задержала агента РФ
Фото Служба Безопасности Украины

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