Для тебя Новости

По 6 кг взрывчатки в кастрюлях: агент РФ готовил двойной теракт в Ивано-Франковске

Марина Слизовская 21 июля 2026, 13:00 2 мин.
Двойной теракт в Ивано-Франковске

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь