По 6 кг взрывчатки в кастрюлях: агент РФ готовил двойной теракт в Ивано-Франковске

Служба безопасности Украины и Нацполиция сорвали попытку двойного теракта в Ивано-Франковске.

Об этом ведомства сообщили сегодня, 21 июля.

Попытка двойного теракта в Ивано-Франковске: что известно

Теракт в Ивано-Франковске должен был организовать местный безработный. Он искал “легкую” работу через Telegram-каналы, где его и завербовали российские спецслужбы.

— По результатам действий на опережение удалось предотвратить двойной подрыв во дворе жилого комплекса в центральной части города. По данным контрразведки СБУ, первый взрыв должен был произойти в результате дистанционной активации самодельной бомбы на паркинге. Второй подрыв планировался по прибытии на место происшествия экстренных служб, — говорится в сообщении СБУ.

В Службе безопасности отмечают, что фигурант арендовал квартиру с видом на место будущего теракта. После чего разместил во дворе присоединенный к павербанку телефон, чтобы его кураторы выбрали место подрыва.

Затем мужчина получил указание замаскировать самодельные взрывные устройства (СВУ) под кухонные кастрюли, куда должен был положить по 6 кг взрывчатки, подсоединить детонаторы и начинить металлическими болтами для большего поражения.

Первое СВУ должны были заложить между гражданскими автомобилями на парковке. После подрыва и прибытия на место происшествия местных жителей, правоохранителей, медиков и спасателей должно было сработать второе СВУ.

Указывается, что контрразведка СБУ предотвратила теракт и установила причастных сотрудников российских спецслужб. Мероприятия проводились во взаимодействии с Национальной полицией и областной прокуратурой.

Ранее также сообщалось, что 15-летняя школьница смогла предотвратить теракт в центральном парке Ивано-Франковска.

Фото: СБУ

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