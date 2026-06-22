Заложили взрывчатку под генератор у корпуса КПИ: агенты ФСБ готовили теракт в Киеве

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и Государственной пограничной службой успешно предотвратила теракт в Шевченковском районе столицы, задержав с поличным двух российских агентов.

Фигурантами дела оказались два жителя Киева, завербованные вражескими спецслужбами через Telegram-каналы, где они публиковали комментарии в поддержку кремлевского режима.

Двое агентов ФСБ пытались бежать в Россию через Беларусь — они были задержаны

Один из задержанных является самовольно покинувшим свою часть военнослужащим, другой — работником сферы торговли и маркетинга.

По заказу российских кураторов, представлявшихся бывшими сотрудниками ФСБ, мужчины 34 и 35 лет согласились устроить взрыв возле одного из административных зданий в центре города, где располагался один из корпусов КПИ.

Как вознаграждение за это преступление, российская сторона пообещала им беспрепятственный пропуск на территорию РФ по так называемой программе Амнистия без прохождения фильтрационных лагерей, а также дальнейшее трудоустройство в ряды ФСБ.

Кураторы заставили самих исполнителей перечислить 1000 долларов на российский криптогаманец как для гарантии безопасного пересечения границы.

Получив подробные пошаговые инструкции из России, злоумышленники самостоятельно собрали два самодельных взрывных устройства, оснащенных таймерами и дистанционным управлением.

В июне 2026 года они прибыли на определенное место и заложили взрывчатку под дизельный генератор, рассчитывая, что детонация технологического оборудования повлечет за собой масштабное огневое поражение и разрушение соседнего админздания.

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Напротив объекта агенты установили скрытую телефонную камеру для трансляции взрыва кураторам в режиме реального времени, которую также снарядили дополнительным взрывным устройством для уничтожения вещественных доказательств после теракта.

Включив таймеры, злоумышленники в спешке сели на пассажирский поезд в направлении Черниговской области, рассчитывая активировать механизм дистанционно уже в пути. После запуска системы под генератором возник пожар, однако мощного взрыва, на который надеялся враг, не произошло.

Самых же беглецов правоохранители заблаговременно разоблачили, задокументировали их маршрут и задержали в вагоне поезда у границы с Беларусью.

Они были одеты в военную форму и имели при себе надувную лодку, с помощью которой планировали нелегально пересечь пограничную реку, чтобы через белорусскую территорию добраться до России.

При проведении обысков правоохранители изъяли у задержанных мобильные телефоны с бесспорными доказательствами работы на страну-агрессорку и средства для побега.

Следствие установило, что до этого злоумышленники успели выполнить ряд тестовых заданий, в частности, обустроили скрытый схрон с оружием и боеприпасами в лесополосе в пригороде столицы для дальнейшего использования другими диверсионными группами.

Кроме того, агент-военнослужащий успел передать врагу конфиденциальные данные об украинских военных объектах, в частности координатах одного из полигонов, информацию об имеющемся там вооружении и численности личного состава.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области сообщили мужчинам о подозрении в покушении на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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