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Заложили взрывчатку под генератор у корпуса КПИ: агенты ФСБ готовили теракт в Киеве

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 22 июня 2026, 13:00 3 мин.
сбу разоблачила агентов, которые планировали устроить теракт
Фото Служба Безопасности Украины

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