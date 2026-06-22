Для тебя Война в Украине

Россия атаковала суда под флагами Панамы, Палау и Белиза: погиб гражданин Египта

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 22 июня 2026, 10:00 2 мин.
рф ударила по судам в черном море

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