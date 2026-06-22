Россия атаковала суда под флагами Панамы, Палау и Белиза: погиб гражданин Египта

В ночь на 22 июня российские войска совершили очередную атаку с использованием ударных беспилотников, целенаправленно ударив по гражданскому судоходству в Черном море.

В результате вражеских попаданий повреждения получили три гражданских торговых судна, которые направлялись в украинские порты Одесчины — об этом читай в материале.

В Черном море под вражеский удар попали суда под флагами Панамы, Палау и Белиза

Как сообщили у ВМС Украины, под наибольший удар попал сухогруз VICTRESS, принадлежащий турецкому судовладельцу и ходивший под флагом Панамы. На борту судна возник масштабный пожар, в результате которого сухогруз получил поврежедения, полностью потерял мореходное состояние и находится на якоре.

К сожалению, из-за этой атаки погиб один из членов экипажа — 58-летний повар, гражданин Египта. Остальные восемь моряков, среди которых были граждане Турции и Индии, оказались под угрозой распространения огня и были вынуждены эвакуироваться на спасательном плоту.

Сложную спасательную операцию в условиях высокой опасности успешно провели экипажи катеров Военно-морских сил ВС Украины, которые оперативно эвакуировали моряков и доставили их в безопасное место.

Кроме сухогруза VICTRESS, под вражеский удар этой ночью попали еще два гражданских торговых судна, которые двигались под флагами Палау и Белиза. К счастью, на этих бортах обошлось без пострадавших; несмотря на полученные повреждения, суда сохранили мореходное состояние и продолжили свое движение в пункты назначения.

Комментируя ночную атаку, председатель Одесской ОВА Олег Кипер и вице-премьер-министр Алексей Кулеба отметили, что подобные целенаправленные нападения на торговый флот и гуманитарные морские коридоры являются грубым нарушением норм международного морского права, создают прямую угрозу глобальной продовольственной и экономической безопасности и требуют немедленной и решительной реакции со стороны международного сообщества.

В свою очередь в ВМС ВС Украины заверили, что украинские военные моряки будут продолжать принимать все возможные меры для защиты судоходства и обеспечения безопасности в акватории Черного моря.

Фото: ВМС Украины.

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