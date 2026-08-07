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Как подтвердить выбор места обучения в электронном кабинете абитуриента: пошаговая инструкция

Ирина Танасийчук, журналист сайта 07 августа 2026, 13:00 4 мин.
как подтвердить место обучения
Фото Unsplash

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