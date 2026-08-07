Как подтвердить выбор места обучения в электронном кабинете абитуриента: пошаговая инструкция

До 6 августа 2026 года поступающие на бакалавриат и в медицинскую магистратуру должны были получить рекомендации к зачислению. Если в электронном кабинете появился статус “Рекомендовано к зачислению”, это еще не означает завершение вступительной кампании, сообщает Education.ua.
Чтобы стать студентом, необходимо до 18:00 11 августа подтвердить выбор места обучения и выполнить все требования учебного заведения, в частности заключить договор об обучении. Сделать это можно как лично в вузе, так и дистанционно через электронный кабинет поступающего.
После этого останется только дождаться приказа о зачислении. Для заявлений с приоритетностью списки зачисленных должны быть опубликованы до 13 августа.
Как правильно подтвердить место обучения? Государственное предприятие Инфоресурс и Министерство образования и науки Украины подготовили видеоразъяснение на эту тему.
Как подтвердить выбор места обучения в электронном кабинете поступающего: способ через КЭП
Подтвердить выбор можно только в заявлениях, имеющих статус Рекомендовано (бюджет или контракт). В других заявлениях это сделать невозможно.
Подтвердить выбор места обучения можно с помощью КЭП и Дія.Подпись.
Чтобы подтвердить место обучения через КЭП необходимо:
- в разделе Поданные заявления о поступлении выделить пометкой нужное заявление со статусом Рекомендовано и нажать Подтвердить выбор места получения образования;
- в открывшемся окне-подтверждении заполнить отметку Предупреждение об обязательности представления военнообязанными гражданами Украины военно-учетного документа. Отметка обязательна для установления всем поступающим независимо от пола;
- выбрать пункт Наложить квалифицированную электронную подпись и нажать кнопку Наложить КЭП;
- в открывшемся окне нужно выбрать из списка нужный центр сертификации, который выдал ключ. Затем нужно перетащить или нажать на поле для загрузки файла и ввести пароль личного ключа подписи, после чего нажать кнопку Подписать;
- если КЭП успешно подтянулся, в нижней части экрана появится сообщение КЭП наложено.
После наложения КЭП МОН рекомендует обновить страницу, воспользовавшись соответствующей кнопкой или комбинацией клавиш Ctrl+F5 и убедиться, что заявление успешно подписано.
В заявлении напротив статуса Рекомендуется к зачислению появиться дата и время подписания заявления.
Как подтвердить выбор места обучения с помощью Дія.Подпись
- чтобы воспользоваться Дія.Подпись к карточке физического лица в ЕГЭБО должна быть внесен идентификационный код;
- для подтверждения выбора места обучения в разделе Поданные заявления на поступление необходимо выделить пометкой нужное заявление и нажать в меню Активные действия — Подтвердить выбор места получения образования;
- в открывшемся окне подтверждения выбора места обучения нужно заполнить отметку Предупреждение об обязательности представления военно обязанными гражданами Украины военно-учетного документа;
- выбрать пункт Наложить квалифицированную электронную подпись и нажать кнопку Наложить КЭП. Затем в открывшемся окне выбрать Дія.Подпись и считать личный ключ;
- считать QR-код, который появится на экране. В следующем открывшемся окне нажать кнопку Далее. Затем следует считать QR-код сканером в приложении Дія и следовать инструкциям на экране;
- после подтверждения данных заявление будет подписано и на экране появится сообщение КЭП.
Подтверждение через скан-копию заявления
Если поступающий по объективным обстоятельствам, предусмотренным листом МОН, не имеет КЭП, можно подтвердить выбор места обучения, выбрав действие Загрузить скан-копию собственноручно подписанного заявления. Для этого нужно:
- к моменту выбора функции Подтвердить выбор места получения образования сформировать заявление, выделить запись и в меню Активные действия выбрать действие Печать электронного заявления;
- заполнить дополнительные данные заявления и нажать Да;
- автоматически сформированное заявление следует распечатать и подписать собственноручно. Если нет возможности распечатать, следует написать заявление по образцу собственноручно и подписать его;
- повторно выделить заявление и в меню Активные действия нажать Подтвердить выбор места получения образования;
- выбрать пункт Загрузить скан-копию собственноручно подписанного заявления и загрузить файл в формате JPEG или PDF не более 2 мегабайт.
Просмотреть загруженное заявление можно, нажав на ссылку Дата подтверждения вами выбора места получения образования.
Как отменить подтверждение выбора места обучения
- необходимо выбрать функцию Отмена подтверждения выбора места получения образования (аннулировать КЭП/удалить файл). Отметим, что отмена возможна до момента подтверждения учебным заведением выполнения требований к зачислению;
- в форме необходимо внимательно ознакомиться с текстом, ведь повторно наложить КЭП можно в сроки, предусмотренные для выполнения требований к зачислению;
- внимательно ознакомившись с текстом в окне Подтверждение действия, нужно нажать кнопку Подтвердить или отменить выбранное действие;
- После аннуляции КЭП в нижней части экрана появится сообщение КЭП аннулирован.
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