Как подтвердить выбор места обучения в электронном кабинете абитуриента: пошаговая инструкция

До 6 августа 2026 года поступающие на бакалавриат и в медицинскую магистратуру должны были получить рекомендации к зачислению. Если в электронном кабинете появился статус “Рекомендовано к зачислению”, это еще не означает завершение вступительной кампании, сообщает Education.ua.

Чтобы стать студентом, необходимо до 18:00 11 августа подтвердить выбор места обучения и выполнить все требования учебного заведения, в частности заключить договор об обучении. Сделать это можно как лично в вузе, так и дистанционно через электронный кабинет поступающего.

После этого останется только дождаться приказа о зачислении. Для заявлений с приоритетностью списки зачисленных должны быть опубликованы до 13 августа.

Как правильно подтвердить место обучения? Государственное предприятие Инфоресурс и Министерство образования и науки Украины подготовили видеоразъяснение на эту тему.

Как подтвердить выбор места обучения в электронном кабинете поступающего: способ через КЭП

Подтвердить выбор можно только в заявлениях, имеющих статус Рекомендовано (бюджет или контракт). В других заявлениях это сделать невозможно.

Подтвердить выбор места обучения можно с помощью КЭП и Дія.Подпись.

Чтобы подтвердить место обучения через КЭП необходимо:

в разделе Поданные заявления о поступлении выделить пометкой нужное заявление со статусом Рекомендовано и нажать Подтвердить выбор места получения образования;

в открывшемся окне-подтверждении заполнить отметку Предупреждение об обязательности представления военнообязанными гражданами Украины военно-учетного документа. Отметка обязательна для установления всем поступающим независимо от пола;

выбрать пункт Наложить квалифицированную электронную подпись и нажать кнопку Наложить КЭП;

в открывшемся окне нужно выбрать из списка нужный центр сертификации, который выдал ключ. Затем нужно перетащить или нажать на поле для загрузки файла и ввести пароль личного ключа подписи, после чего нажать кнопку Подписать;

если КЭП успешно подтянулся, в нижней части экрана появится сообщение КЭП наложено.

После наложения КЭП МОН рекомендует обновить страницу, воспользовавшись соответствующей кнопкой или комбинацией клавиш Ctrl+F5 и убедиться, что заявление успешно подписано.

В заявлении напротив статуса Рекомендуется к зачислению появиться дата и время подписания заявления.

Как подтвердить выбор места обучения с помощью Дія.Подпись

чтобы воспользоваться Дія.Подпись к карточке физического лица в ЕГЭБО должна быть внесен идентификационный код;

для подтверждения выбора места обучения в разделе Поданные заявления на поступление необходимо выделить пометкой нужное заявление и нажать в меню Активные действия — Подтвердить выбор места получения образования;

в открывшемся окне подтверждения выбора места обучения нужно заполнить отметку Предупреждение об обязательности представления военно обязанными гражданами Украины военно-учетного документа;

выбрать пункт Наложить квалифицированную электронную подпись и нажать кнопку Наложить КЭП. Затем в открывшемся окне выбрать Дія.Подпись и считать личный ключ;

считать QR-код, который появится на экране. В следующем открывшемся окне нажать кнопку Далее. Затем следует считать QR-код сканером в приложении Дія и следовать инструкциям на экране;

после подтверждения данных заявление будет подписано и на экране появится сообщение КЭП.

Подтверждение через скан-копию заявления

Если поступающий по объективным обстоятельствам, предусмотренным листом МОН, не имеет КЭП, можно подтвердить выбор места обучения, выбрав действие Загрузить скан-копию собственноручно подписанного заявления. Для этого нужно:

к моменту выбора функции Подтвердить выбор места получения образования сформировать заявление, выделить запись и в меню Активные действия выбрать действие Печать электронного заявления;

заполнить дополнительные данные заявления и нажать Да;

автоматически сформированное заявление следует распечатать и подписать собственноручно. Если нет возможности распечатать, следует написать заявление по образцу собственноручно и подписать его;

повторно выделить заявление и в меню Активные действия нажать Подтвердить выбор места получения образования;

выбрать пункт Загрузить скан-копию собственноручно подписанного заявления и загрузить файл в формате JPEG или PDF не более 2 мегабайт.

Просмотреть загруженное заявление можно, нажав на ссылку Дата подтверждения вами выбора места получения образования.

Как отменить подтверждение выбора места обучения

необходимо выбрать функцию Отмена подтверждения выбора места получения образования (аннулировать КЭП/удалить файл). Отметим, что отмена возможна до момента подтверждения учебным заведением выполнения требований к зачислению;

в форме необходимо внимательно ознакомиться с текстом, ведь повторно наложить КЭП можно в сроки, предусмотренные для выполнения требований к зачислению;

внимательно ознакомившись с текстом в окне Подтверждение действия, нужно нажать кнопку Подтвердить или отменить выбранное действие;

После аннуляции КЭП в нижней части экрана появится сообщение КЭП аннулирован.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!