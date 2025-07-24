Для тебя Образование

Рейтинговый список поступающих: как можно узнать свои шансы на обучение в вузе

Богдана Макалюк, журналист сайта 24 июля 2025, 17:30
Рейтинговый список абитуриентов
Фото Unsplash

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