Рейтинговый список поступающих: как можно узнать свои шансы на обучение в вузе

Выпускники ищут рейтинговый список абитуриентов, чтобы оценить свои шансы на поступление в университет, в том числе на бюджетное место. Заявку подали — а где смотреть результаты?

Читай в материале о рейтинговом списке поступающих и как оценить свои шансы на поступление.

Рейтинговый список абитуриентов 2025: где искать

Во время вступительной кампании 2025 рейтинговые списки абитуриентов во всех заведениях высшего образования Украины будут публиковаться на сайте информационной системы Вступ.ОСВІТА.UA.

Онлайн-платформа была создана в 2017 году с целью обеспечения открытости и прозрачности при проведении принятия абитуриентов в высшие учебные заведения. Так, абитуриенты, их родители, получают информацию о ходе вступительной кампании.

Списки тех, кто поступает согласно рейтингу будут обнародованы отдельно для каждой специальности в период подачи заявлений в высшие учебные заведения во время зачисления, которое продлится с 19 июля по 1 августа.

В рейтинговых списках будут отмечены конкурсные баллы, результаты вступительных экзаменов и сертификатов НМТ, другая информация, необходимая для полного информирования заинтересованных лиц о ходе вступительной кампании.

Информация, которую пользователи видят на сайте информационной системы, поступает из Единой государственной базы по вопросам образования на основании заключенных договоров с Государственным предприятием Инфоресурс и обновляется ежесуточно.

Также на сайте размещена информация обо всех учреждениях профессионального высшего и высшего образования в Украине, которые осуществляют прием абитуриентов на обучение для получения степени профессионального младшего бакалавра, бакалавра и магистра.

Информацию можно получить по каждому заведению отдельно, речь идет о специальностях и образовательных программах, по которым осуществляется подготовка специалистов, контактная информация, стоимость обучения и т.д.

Кроме того, поступающие могут ознакомиться с проходными баллами на бюджет и контракт за прошлые годы, что позволит сориентироваться по поводу шансов на поступление в текущем году.

В рейтинговых списках ты можешь увидеть “Зарегистрировано в учебном заведении“. Читай, что это значит.

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