Конкурс Учитель года-2027: кто может принять участие и как подать заявку

В Украине начинается подготовка к конкурсу Учитель года-2027. В этот раз педагоги смогут посоревноваться в четырех номинациях: Биология, Защита Украины, Информатика и Украинский язык и литература.
Условия конкурса утвердило Министерство образования и науки Украины.
Конкурс учитель года 2027: кто может подать заявку
Подать заявку могут учителя учреждений общего среднего и профессионального образования.
Обязательно, чтобы именно это учреждение было основным местом работы педагога. Также на момент регистрации участник(-ца) должен иметь не менее трех лет педагогического стажа.
Педагоги учреждений профессионального образования могут принимать участие на таких же условиях, как и учителя школ.
Условия проведения конкурса Учитель года 2027
Конкурс будет иметь два тура. Первый проведут на областном уровне и в Киеве — с декабря 2026 года до февраля 2027 года. Во второй, всеукраинский тур, конкурс перейдет в апреле-мае 2027 года.
Программа будет зависеть от номинации, но участникам придется выполнять практические и письменные задания, проходить тестирование и проводить урок.
Среди испытаний — Методический экспромт, Методический практикум, Письменная работа, Тестирование и Урок.
То есть жюри будет оценивать не только знания предмета, но и то, как учитель объясняет материал, работает с заданиями и строит урок.
Как подать заявку на Учитель года 2027
Регистрация на Учитель года-2027 продлится с 18 октября до 9 ноября 2026 года. Заявку нужно заполнить через официальную страницу конкурса.
В ней указывают номинацию, информацию о себе и учреждении образования, должность, педагогический стаж, квалификационную категорию и контактные данные.
Отдельно участники должны подать информационную карточку организационному комитету первого тура. Ее нужно оформить и передать в сроки, которые определит оргкомитет.
Все детали — перечень документов, условия участия, описание испытаний и регистрационная форма — опубликованы Министерством образования и науки Украины на официальной странице конкурса Учитель года-2027.
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