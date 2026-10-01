Для тебя Образование

Конкурс Учитель года-2027: кто может принять участие и как подать заявку

Ольга Петухова, редактор сайта 01 октября 2026, 15:00 2 мин.
учитель года 2027
Фото Pexels

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