Конкурс Учитель года-2027: кто может принять участие и как подать заявку

В Украине начинается подготовка к конкурсу Учитель года-2027. В этот раз педагоги смогут посоревноваться в четырех номинациях: Биология, Защита Украины, Информатика и Украинский язык и литература.

Условия конкурса утвердило Министерство образования и науки Украины.

Конкурс учитель года 2027: кто может подать заявку

Подать заявку могут учителя учреждений общего среднего и профессионального образования.

Обязательно, чтобы именно это учреждение было основным местом работы педагога. Также на момент регистрации участник(-ца) должен иметь не менее трех лет педагогического стажа.

Педагоги учреждений профессионального образования могут принимать участие на таких же условиях, как и учителя школ.

Читать по теме Зарплата учителей с сентября 2026: на сколько вырастут выплаты педагогам Согласно официальным данным, зарплата учителей с 1 сентября 2026 г. увеличится на 20%.

Условия проведения конкурса Учитель года 2027

Конкурс будет иметь два тура. Первый проведут на областном уровне и в Киеве — с декабря 2026 года до февраля 2027 года. Во второй, всеукраинский тур, конкурс перейдет в апреле-мае 2027 года.

Программа будет зависеть от номинации, но участникам придется выполнять практические и письменные задания, проходить тестирование и проводить урок.

Среди испытаний — Методический экспромт, Методический практикум, Письменная работа, Тестирование и Урок.

То есть жюри будет оценивать не только знания предмета, но и то, как учитель объясняет материал, работает с заданиями и строит урок.

Как подать заявку на Учитель года 2027

Регистрация на Учитель года-2027 продлится с 18 октября до 9 ноября 2026 года. Заявку нужно заполнить через официальную страницу конкурса.

В ней указывают номинацию, информацию о себе и учреждении образования, должность, педагогический стаж, квалификационную категорию и контактные данные.

Отдельно участники должны подать информационную карточку организационному комитету первого тура. Ее нужно оформить и передать в сроки, которые определит оргкомитет.

Все детали — перечень документов, условия участия, описание испытаний и регистрационная форма — опубликованы Министерством образования и науки Украины на официальной странице конкурса Учитель года-2027.

В нашем другом материале читай, как учителю справиться с эмоциональным выгоранием.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!