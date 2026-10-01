Досуг Игры

Окутанные легендами мужественные украинские воины — давай проверим, что ты знаешь о казаках

Богдана Макалюк, журналист сайта 01 октября 2026, 12:30 2 мин.
тест про казаков
Фото Unsplash

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