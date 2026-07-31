Фестиваль в Тустани 2026: что необычного в программе и сколько стоят билеты

Если хочешь увидеть, каким было живое украинское Средневековье, эти дни — самое время. С 31 июля по 2 августа 2026 года скалы Тустани, расположенные на территории Государственного историко-культурного заповедника Тустань во Львовской области, станут местом проведения традиционного исторического фестиваля.

Здесь рыцарские поединки, штурм крепости, ремесла и музыка создадут одну большую историю. Фестиваль Ту Стань. Путь Героя в этом году впервые объединит историческую реконструкцию, живые концерты, театр, литературу и разговоры об украинской истории.

Не пропусти это событие, подробнее о программе фестиваля Ту Стань. Путь Героя 2026 — в материале.

Фестиваль Ту Стань. Путь Героя 2026: события

Первый день фестиваля начался торжественным открытием с участием Евгения Нищука. И сразу же территория крепости закипела рыцарскими поединками, военными маневрами, историческим лагерем и средневековыми развлечениями.

Гости увидят постановку Средневековый суд, документальный фильм Наследие, а вечером на сцену выйдут Зиновий Медюх, Владимир Пастушок, группы Дивні и Рутения.

1 августа событий станет еще больше. День откроют хор Дударик и трембитарии из Криворовни, после чего начнутся новые рыцарские турниры.

Одним из самых ожидаемых событий станет штурм крепости, а Ивано-Франковский драмтеатр покажет спектакль Гуцульская свадьба.

Вечером в Тустани выступят София Федина, Олег Скрипка и группа Вопли Видоплясова. Параллельно можно будет посетить лекторий, дискуссионные площадки и мастер-классы.

2 августа — финальный день фестиваля. Здесь акцент будет уже не только на истории, но и на современной украинской культуре. После заключительных рыцарских поединков на сцене выступят Юрий Журавель (OT VINTA), Мария Бурмака и Сергей Фоменко (Мандри).

Зрителей будет ждать поэтическая сцена, где свои произведения прочитают Иван Малкович, Юрий Андрухович, Василий Шкляр, Галина Крук, Василий Герасимьюк, Мальва Крыжанивская и Юлия Мусаковская.

Все три дня фестиваля в Тустани без перерывов будут работать ремесленные мастерские, исторический лагерь, ярмарка и Детская крепость, где для самых маленьких подготовили отдельную программу.

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Фестиваль Ту Стань. Путь Героя 2026 — цены на билеты

В этом году фестиваль в Тустани посвящен памяти одного из его основателей — Андрея Парубия.

Часть средств от продажи билетов будет направлена на благотворительность. Билеты доступны онлайн.

Однодневный билет на 31 июля стоит 400 грн, на 1 или 2 августа — по 600 грн.

Двухдневный билет (1–2 августа) обойдется в 1000 грн, а трехдневный — в 1200 грн.

Предусмотрены также семейные билеты: от 1500 до 3000 грн на все три дня.

Семейный билет действует для двух взрослых и одного ребенка, остальные дети из семьи могут посетить фестиваль бесплатно.

Бесплатный вход также предусмотрен для участников боевых действий и детей до 6 лет включительно, а школьники, студенты и пенсионеры получают скидку 50%.

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