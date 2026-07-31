Фестиваль у Тустані 2026: що незвичного у програмі та скільки коштують квитки

Якщо хочеш побачити, яким було живе українське Середньовіччя, в ці дні — саме час. Із 31 липня до 2 серпня 2026 скелі Тустані, що на території Державного історико-культурного заповідника Тустань на Львівщині, стають місцем традиційного історичного фестивалю.

Тут лицарські поєдинки, штурм фортеці, ремесла й музика зберуться в одну велику історію. Фестиваль Ту Стань. Шлях Героя цього року вперше поєднає історичну реконструкцію, живі концерти, театр, літературу та розмови про українську історію.

Не пропусти таку подію, детальніше про програму фестивалю Ту Стань. Шлях Героя 2026- у матеріалі.

Фестиваль Ту Стань. Шлях Героя 2026: події

Перший день фестивалю розпочався урочистим відкриттям за участю Євгена Нищука. І одразу ж територія фортеці закипіла лицарськими двобоями, військовими маневрами, історичним табором і середньовічними забавами.

Гості побачать постановку Середньовічний суд, документальний фільм Спадок, а ввечері на сцену вийдуть Зиновій Медюх, Володимир Пастушок, гурти Дивні та Рутенія.

1 серпня подій стане ще більше. День відкриють хор Дударик і трембітарі з Криворівні, після чого розпочнуться нові лицарські турніри.

Однією з найочікуваніших подій стане штурм фортеці, а Івано-Франківський драмтеатр покаже виставу Гуцульське весілля.

Увечері у Тустані виступлять Софія Федина, Олег Скрипка та гурт Воплі Відоплясова. Паралельно можна відвідати лекторій, дискусійні майданчики та майстер-класи.

2 серпня — фінальний день фестивалю. Тут вже акцент не лише на історії, а й на сучасній українській культурі. Після завершальних лицарських поєдинків на сцені виступатимуть Юрій Журавель (OT VINTA), Марія Бурмака та Сергій Фоменко (Мандри).

На глядачів чекатиме поетична сцена, де свої твори читатимуть Іван Малкович, Юрій Андрухович, Василь Шкляр, Галина Крук, Василь Герасим’юк, Мальва Крижанівська та Юлія Мусаковська.

Усі три дні фестивалю в Тустані без перерв працюватимуть ремісничі майстерні, історичний табір, ярмарок і Дитяча фортеця, там для наймолодших підготували окрему програму.

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Фестиваль Ту Стань: Шлях Героя 2026 — ціни на квитки

Цьогорічний фестиваль в Тустані присвячений пам’яті одного з його засновників — Андрія Парубія.

Частина коштів від продажу квитків піде на благодійність. Квитки доступні онлайн.

Одноденний квиток на 31 липня коштує 400 грн, на 1 або 2 серпня — по 600 грн.

Дводенний квиток (1–2 серпня) обійдеться у 100 грн, а триденний — у 1200 грн.

Передбачені також сімейні квитки: від 1500 до 3000 грн на всі три дні.

Сімейний квиток діє для двох дорослих і однієї дитини, інші діти з родини можуть відвідати фестиваль безкоштовно.

Безкоштовний вхід також передбачений для учасників бойових дій та дітей до 6 років включно, а школярі, студенти й пенсіонери отримують 50% знижку.

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