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Обстріл Гайсина: росіяни атакували Нову пошту, є постраждалі

Марина Слизовська 31 Липня 2026, 15:00 2 хв.
Удар по Новій пошті Гайсині 31 липня 2026
Росіяни вдарили сьогодні по Гайсину Фото ДСНС/Telegram

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