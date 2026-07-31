Обстріл Гайсина: росіяни атакували Нову пошту, є постраждалі

Російські війська вдарили сьогодні, 31 липня, по відділенню Нової пошти в місті Гайсин Вінницької області. Унаслідок обстрілу Вінниччини є поранені легкого та середнього ступеню тяжкості.

Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

Наслідки удару по Гайсину на Вінниччині

Унаслідок удару по Новій пошті у Гайсині постраждало вісім людей. Відомо, що троє осіб перебувають у реанімації, зокрема, одна людина у важкому стані. Ще пʼятеро людей отримали легкі пошкодження.

— У Гайсині ворожі безпілотники влучили у промислову зону, де розташовані відділення Нової пошти та інші цивільні підприємства, — повідомила Заболотна.

На опублікованих Заболотною знімках видно пожежу та руйнування на місці удару по Новій пошті у Гайсині.

Обстріл Нової пошти у Вінницькій області сьогодні / 8 Фотографій

У ДСНС повідомили, що ліквідували пожежу на площі понад 750 кв.м. Гасіння ускладнювалося загрозою повторних атак ворога. На місці удару також працюють сапери ДСНС.

Раніше ми розповідали, як працює Нова пошта та Укрпошта під час війни.

Фото: Наталя Заболотна/Telegram, ДСНС/Telegram

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